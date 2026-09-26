ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கில் காவல்துறையினர் பலருக்கு தொடர்பு - அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தகவல்
ஜெம் வீரமணி வழக்கில் முந்தைய திமுக அரசு இந்த விவகாரத்தை கையாண்ட விதம் தவறானது என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : September 26, 2026 at 1:42 PM IST
மதுரை: ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கில் காவல்துறையினர் பலருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரையில் வரும் செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். மேலும், புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தையும் முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைக்கவுள்ளார். அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 26) அமைச்சர் நிர்மல்குமார் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், “ஜெம் வீரமணி வழக்கில் முந்தைய திமுக அரசு இந்த விவகாரத்தை கையாண்ட விதம் தவறானது. திமுக இந்த விவகாரத்தில் அதிகமாக எதிர்வினையாற்றுவது வழக்கில் ஏதோ தவறு இருப்பதை காட்டுகிறது. முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய வீடியோ சரியாக இல்லை எனக்கூறி கடந்து சென்றுள்ளார். வீரமணியை காப்பாற்ற முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
வீரமணியை மிரட்டி பலர் பணம் பறித்துள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில் காவல்துறையைச் சேர்ந்த பலருக்கும் தொடர்பு உள்ளது. இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டபோது, அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த மு.க.ஸ்டாலின் இந்த விவகாரத்தில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார். வீரமணி வழக்கில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டதே பேரம் பேசுவதற்குதான். இந்த வழக்கில் நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பேரம் பேசப்பட்டுள்ளது.
வீரமணி வழக்கை தவெக அரசு மறைக்க முற்பட்டதாக கூறிய கருத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் என்னிடம் தெரிவித்தார். வீரமணி வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரின் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். திமுக ஆட்சியில் தகுதியற்றவர் என நிதித்துறையில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன். தற்போது அந்த கட்சியில் அவருக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை.
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தொகுதிக்குள் கூட அவர் செல்லாததால்தான் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார். மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் சுயநலம் காரணமாகத்தான் அதிமுகவில் இருந்த விசுவாசுகள் அனைவரும் வெளியேறிவிட்டனர். இந்த நிலைமை இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் திமுகவிற்கும் ஏற்படும். அதிமுகவும் திமுகவும் குடும்ப சொத்தமாக மாறிவிட்டது.
மின்வெட்டு பிரச்சினை
தவெக அரசு தேவையான நேரங்களில் பாஜகவை எதிர்க்கும். ஏற்கனவே வக்பு விவகாரம் மற்றும் பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் தொடர்பான விவகாரங்களில் பாஜகவை எதிர்த்துள்ளோம். பாஜகவை கொள்கை எதிரி எனக் கூறியதில் நாங்கள் இதுவரை உறுதியாக இருக்கிறோம். மேலும், திமுகவை ஒழிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா நினைத்தார். அதனை முதலமைச்சர் விஜய் செய்து காட்டுவார்.
தமிழ்நாட்டில் சில இடங்களில் நிலவி வரும் மின்வெட்டு பிரச்சினைகள் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இன்னும் 3 மாதங்களில் மின்வெட்டு முழுமையாக சரிசெய்யப்படும். மின்சாரத்துறையில் எங்கெங்கு எல்லாம் தவறுகள் உள்ளனவோ அவை அனைத்தும் சரி செய்யப்பட்டு வருகிறது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.