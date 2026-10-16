தலைமைச் செயலகத்தில் மின்வெட்டு என்பது தவறான செய்தி - அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம்
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால், 300 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 16, 2026 at 7:49 AM IST
சென்னை: தலைமைச் செயலகத்தில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டதாக தவறான செய்தி பரப்பப்பட்டதாக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கமளித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், “பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனல் மின் நிலையங்களின் பராமரிப்பு பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறியப்பட்டது. தூத்துக்குடியில் உள்ள அனல் மின் நிலையத்தில் கடந்த ஆண்டு 2 யூனிட்களில் தீப்பிடித்தது. அதில் ஒன்று ஏற்கனவே சரி செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, 220 மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மற்றொரு யூனிட்டை ஒரு மாதத்திற்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர திட்டமிட்டிருக்கிறோம்” என்றார்.
தலைமைச் செயலகத்தில் மின்வெட்டு என்பது தவறான தகவல்
மேலும், “சென்னையில் 10 மணிநேரம் மின்வெட்டு ஏற்பட்டதாக தவறான செய்திகள் பரப்பப்படுகின்றன. தலைமைச் செயலகத்தில் கூட மின்வெட்டு ஏற்பட்டதாக தவறான செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கட்டடத்தில் ஏற்பட்ட தவறினால், அங்கு மட்டும் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது. அதுவும் உடனடியாக சரிசெய்யப்பட்டு விட்டது” என்று விளக்கமளித்தார்.
தொடர்ந்து, “புறம்போக்கு நிலத்தில் பட்டா இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு சுமார் 20 ஆண்டுகளாக மின்சாரம் இல்லை என்ற செய்திகள் வருகின்றன. இது தொடர்பான நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, அங்கு வசிப்பவர்களுக்கு, விதிகளுக்கு உட்பட்டு மின்சார இணைப்பு வழங்குவதற்கு விண்ணப்பங்கள் பெறுவதற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் கோயில் நிலங்கள், நீர்நிலைகள், ரயில்வேக்கு சொந்தமான நிலங்கள் போன்ற இடங்களில் இருப்பவர்களுக்கு மின்சார இணைப்பு கொடுக்க முடியாது. இதை தவிர்த்து மற்ற புறம்போக்கு நிலங்களில் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பித்து மின்சார இணைப்பை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
லட்சக்கணக்கானவர்கள் பல வருடங்களாக மின்சார இணைப்பு இல்லாமல் வசித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு ஒருமுனை மின்சாரம் வழங்கப்படும். மேலும், 250 சதுர அடிக்கு குறைவாக இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே மின்சார இணைப்பு கொடுக்கப்படும். இவர்களுக்கும் 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கப்படும்” என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடக்கம்
“தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால் 1,000 மெகாவாட் மின் தேவை குறைந்திருக்கிறது. எனவே 1,000 மெகாவாட் மின் கொள்முதல் செய்ய திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், 300 மெகாவாட் மின்சாரம் மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய தற்போது திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால் மின்சார தேவை குறைந்துள்ளது.
மேலும், கேஸ் விலை முன்பு 10 டாலராக இருந்தது. தற்போது 30 டாலராக உள்ளது. அதனால் கேஸ் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும்போது, உற்பத்தி செலவும் அதிகரிக்கிறது. இந்த மின்சார கொள்முதலானது, மாலை 6 மணிக்கு மேல் தான் மேற்கொள்ளப்படும். அதுவும் தேவையில்லை என்றால் அந்த கொள்முதல் நிறுத்தப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.
குறைந்த விலையில் மின்சார கொள்முதல் செய்ய நீண்டகால டெண்டர்
டெண்டர் குறித்து பேசிய அமைச்சர், “மத்திய அரசின் மூலம் எரிவாயு மின்சாரத்தை வாங்குவதற்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் டெண்டர் அறிவித்தோம். அதில் பங்கேற்றவர்களும் 33 ரூபாய் முதல் 37 ரூபாய் வரையில் தான் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தனர். மின்சார தடை ஏற்படும்போது தொழிற்சாலைகளில் பெரும் இழப்பு ஏற்படும். மின் தேவை குறையும்போது கொள்முதலும் குறையும்.
|இதையும் படிங்க: பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள கோவை பெரியார் அறிவுலகம் - இன்று திறந்து வைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்
கேஸ் மின்சார உற்பத்திக்கான செலவு மட்டும் 30 ரூபாய் ஆகிறது. கேஸ் மின்சாரத்தை தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்தால் 47 ரூபாய் செலவாகும். ரூ.6, 7, 8-க்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான நீண்டகால டெண்டர் அறிவிக்கப்படவிருக்கிறது. அதேபோல் 5 ஆண்டுகளுக்கான டெண்டரும் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.
இந்த மாத இறுதிக்குள் இதற்கான அறிவிப்புகள் வரும். அதிக கட்டணம் கொடுத்து மின்சாரம் வாங்கினாலும், மின் கட்டணம் உயர்வு இருக்காது. 2013-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு நீண்டகால டெண்டர் அறிவிக்கப்படவில்லை. இப்போது டெண்டர் விடப்பட்டால் அடுத்த 5 மாதத்திற்குள் மின்சாரம் கிடைக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.