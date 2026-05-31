இயற்கை வளங்களைக் கொள்ளையடிப்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் எச்சரிக்கை
தமிழ்நாட்டின் நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்பாக காவல்துறை உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : May 31, 2026 at 7:28 AM IST
மதுரை: இயற்கை வளங்களைக் கொள்ளையடிப்பது யாராக இருந்தாலும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு உணவுப்பொருள் வியாபாரிகள் சங்கம் மற்றும் மதுரை மாநகரின் 56 சங்கங்கள் இணைந்து புதிதாகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பாராட்டு விழா நடத்தியது. நேற்று (மே 30) மதுரை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள தனியார் திருமண மஹாலில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கல்லாணை, கார்த்தியேகன், கோபிசன், தங்கபாண்டி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இவர்கள் அனைவருக்கும் சங்கத்தின் சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் சிறு, குறு தொழில் செய்யும் நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரிடம் சங்க நிர்வாகிகள் வழங்கினர்.
அதனைத்தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், “இயற்கை வளங்களை கொள்ளையடிப்பது யாராக இருந்தாலும் முதலமைச்சர் மன்னிக்க மாட்டார். அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து மின்ச்சாரத்துறை குறித்துப் பேசிய அவர், “மின்சாரத்துறை முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு நிதி ஆதாரங்கள் தேவையாக உள்ளது. மதுரைக்குப் புதிதாக ஆறு துணை மின் நிலையங்கள் தேவை. அது இருந்தால்தான் மின் தேவைகளை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்ய முடியும். இவையெல்லாம் கணக்கிடும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. தொலைநோக்குப் பார்வையோடு மின்சாரத் துறையில் நிறையத் திட்டங்கள் செய்ய வேண்டி உள்ளது” என்றார்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் அடிப்படை வசதிகள் செய்யாததால் 50-க்கு மேற்பட்டவர்கள் மயக்கியதாகக் கூறப்படுவது குறித்த கேள்விக்கு, “இது தவறான செய்தி, திருப்பரங்குன்றம் வைகாசி விசாகத் திருவிழாவில் ஒரே நேரத்தில் 60 ஆயிரம் பேர் திரண்டு விட்டனர். இருந்த போதும் ஒருவர்தான் மயக்கம் அடைந்தார். ஒரு சில பேருக்குச் சோர்வுதான் ஏற்பட்டது. அங்கு அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அனைத்து நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட்டு நிலைமை சீர் செய்யப்பட்டது” எனத் தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: சிங்கப்பெண் சிறப்பு படைக்கு தற்காலிகமாக 18 அதிகாரிகள் நியமனம்
குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்த கேள்விக்கு, “தமிழ்நாட்டின் நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்பாக காவல்துறை உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அருகே நடைபெற்ற கொலை சம்பவத்தில் நான்கு மணி நேரத்தில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இது போன்ற குற்றச் சம்பவங்கள் தனிப்பட்ட காரணத்திற்காக நடைபெற்றாலும், தொடர்ந்து காவல்துறையால் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது” என உறுதியளித்தார்.
மேலும், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் டெல்லி பயணம் அலுவல் ரீதியானது. மேகதாது அணை மற்றும் மீனவர்கள் தாக்குதல் ஆகியவை தொடர்பாக பிரதமர் மோடியை முதலமைச்சர் சந்தித்துப் பேசினார். அதே போன்று ஆளுநர் நிகழ்வில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து புறக்கணிக்கப்படுவது குறித்தும் பிரதமரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் தெளிவான சிந்தனை கொண்டவர். மக்களுக்காக மட்டுமே அவர் தனது பணியை மேற்கொண்டு வருகிறார். ஒரு நொடி கூட இதில் எந்த சமரசமும் அவர் காட்டுவதில்லை” என்றார்.