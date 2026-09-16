மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு: பொதுமக்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் 2,000 பாஸ்கள் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
தமிழ் ஓதுவார்களுக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார்.
Published : September 16, 2026 at 4:43 PM IST
மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு பணிகள் மற்றும் பக்தர்களுக்கு பாஸ் வழங்கப்பட்ட சம்பவத்தில் அரசியல் தலையீடு எதுவும் இல்லை என்றும் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார். மேலும், குலுக்கல் முறையில் பொதுமக்களுக்கு 2,000 பாஸ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழா செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி காலை 7.40 மணி முதல் 8.10 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. அப்போது, பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக தரிசனம் செய்வதற்கான முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இது தொடர்பாக மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், காவல் மற்றும் சுகாதாரத் துறையினர் இரண்டு ஷிப்டுகளாக பணியாற்றி வருவதாகவும், மின்தடை ஏற்படாத வகையில் தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கோயில் மேல் தளத்தில் எவ்வளவு பேரை அனுமதிப்பது என்பது குறித்து இதுவரை இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை. சுமார் 9,000 பேரை அனுமதிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், அவ்வளவு நபர்களை மேல் தளத்தில் அனுமதிக்க முடியுமா? என்பது குறித்தும், கட்டமைப்பின் உறுதித்தன்மை குறித்தும் ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது. அதன் பின்னரே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.
நாளை நடக்கவுள்ள கும்பாபிஷேகத்திற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. பொதுமக்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் 2,000 பாஸ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களும் மேல் தளத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். பாஸ் வழங்கும் விவகாரத்தில் தாங்கள் எந்த தலையீடும் செய்யவில்லை. பாஸ்களை தாங்கள் கண்ணில் கூட பார்க்கவில்லை. அதேபோல, குடமுழுக்கு பணிகளில் அரசியல் தலையீடு இல்லை” என்றார்.
மேலும், “சித்திரை வீதியில் பொதுமக்கள் நின்று குடமுழுக்கை தரிசனம் செய்ய அனுமதி இல்லை. கோபுரத்திற்கு செல்வோர் வந்து செல்லும் வழியாக மட்டுமே அந்த பகுதி பயன்படுத்தப்படும். இன்று பிற்பகல் முதலே போலீஸ் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்படும்.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டே அனைத்து பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அறங்காவலர் குழுவினரை தொடர்பு கொண்டு, அவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
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இதனிடையே, தமிழ் ஓதுவார்களுக்கு குடமுழுக்கு விழாவில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார். மேலும், தமிழ் ஓதுவார்கள் யாக பூஜைகள் நடத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், தமிழுக்கு எப்போதும் முன்னுரிமை உண்டு என்றும் அவர் கூறினார்.
அதே போல, அரசால் நியமிக்கப்பட்ட ஓதுவார்கள் யாரும் தங்களிடம் வருத்தம் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்த அமைச்சர் ரமேஷ், தமிழ் ஓதுவார்களுக்கு கலசத்தில் நீர் ஊற்றவும், கருவறைக்குள் செல்லவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.