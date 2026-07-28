“தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முன்னுரிமை; ஆளுநரின் வழிகாட்டுதல் ஏற்புடையதல்ல” - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேச்சு
பா.ஜ.க ஆளும் மாநிலங்களில் மாநில மொழி பாடலுக்கு தான் முன்னுரிமை, ஆனால், தமிழகத்தில் தமிழ்தாய் வாழ்த்திற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுவதில்லை என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 28, 2026 at 2:16 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தமிழ்தாய் வாழ்த்திற்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இவ்விவகாரத்தில் ஆளுநர் மாளிகை வழிகாட்டுதல் ஏற்புடையதல்ல என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ஐ.ஐ.டி வளாகத்தில் உள்ள எரிசக்தி ஆய்வகம், ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு, சோலார் மற்றும் மின்சார வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பேட்டரிகள், மின்சார கழிவு பொருட்களை மறு சுழற்சி செய்யும் ஆய்வகங்களை எரிசக்தி துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இன்று (ஜூலை 28) ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “தமிழ்நாட்டில் சோலார் உற்பத்தியை அதிகரிக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சோலார் மின் உற்பத்தி அதிகளவில் நடைபெறும் பொழுது அதனை சேமிப்பதற்கான பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் உருவாக்க எரிசக்தி துறை சென்னை ஐஐடியுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம்.
புதிய தொழில்நுட்பத்தை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும்போது, தொழில்துறையினருக்கு அதனால் எந்த அளவு பாதுகாப்பு இருக்கிறது என்பதை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். லித்தியம் மற்றும் சோடியம் பேட்டரிகளை தற்போது தயார் செய்து வருகிறார்கள். இப்பொழுது விற்பனை செய்யப்படும் பேட்டரிகள் ஐந்தாண்டுகள் கழித்து மறுசுழற்சி செய்ய வரும்போது சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும். இதை சரி செய்வதற்கான ஆய்வுகளும் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் புறக்கணித்தது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்திற்கு தான் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இந்த விவகாரத்தில் ஆளுநர் மாளிகையின் வழிகாட்டுதல் ஏற்புடையதல்ல.
பா.ஜ.க ஆளும் மாநிலங்களில் அவரவர்களின் மாநில மொழி பாடலுக்கு தான் முன்னிரிமை வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்திற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படவில்லை” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, மேகதாது அணை மற்றும் கரூரில் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கிய பணி ஆணை ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவர், “மேகதாது அணை கட்டுமான பணிக்கு கர்நாடக அரசிற்கு உச்ச நீதிமன்றம் எந்தவித அனுமதியும் கொடுக்கவில்லை. அணை கட்டுவதற்கான எந்த மாதிரியான முயற்சிகளை கர்நாடக அரசு மேற்கொண்டாலும் அதனை தடுக்க முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
மேலும், கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அரசு பணி ஆணையை மதுரை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது. இந்த தீர்ப்பிற்கான நகல் வந்தவுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதிலளித்தார்.
மரபுசாரா எரிசக்தி மூலம் கூடுதல் மின்சாரம்
மேலும், “மரபுசாரா எரிசக்தி மூலம் தமிழகம் 30 ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்கிறது. அதனை சேமித்து வைத்து விநியோகம் செய்வதற்கு தேவையான பேட்டரி தொழில்நுட்பத்தையும் ஆய்வு செய்கிறார்கள். பல்வேறு ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் மரபுசாரா எரிசக்திக்கான புதிய கொள்கை வெளியிடப்படும். அதன் அடிப்படையில் தொழில் முதலீடுகள் வரும்.
|இதையும் படிங்க: மத்திய கிழக்கில் உருவாகும் அணு ஆயுத போட்டி? அமெரிக்கா - சௌதி ஒப்பந்தத்தால் வெடிக்கும் சர்ச்சை
மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் தமிழகத்தில் சோலார் பயன்பாடு குறைவாக உள்ளதற்கு காரணம் கடந்த ஆட்சியில் நடைபெற்ற ஊழல்தான். மக்களுக்கு யாரிடம் இதுதொடர்பான அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற பெரிய சந்தேகம் இருந்துள்ளது. மத்திய, மாநில அரசுகளின் மானியத்தை கொண்டு வீடுகளில் லோசார் அமைக்க மக்கள் தயாராக உள்ளனர். இதனை முறைப்படுத்த தனி செயலி உருவாக்கப்படும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்ற மாபியா திட்டத்தால் மக்கள் பெரிதும் இதனை வாங்காமல் இருந்துள்ளனர்.
சோலார் மின்சாரம் திட்டத்தில் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டு செயல்பாட்டிற்கு ஒரு சில வாரங்களில் கொண்டுவரப்படும். திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்ற லோசார் மின் உற்பத்தி மானிய முறைகேடுகளுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று உறுதி அளித்தார்.