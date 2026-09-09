அதிமுகவில் இருந்து ராஜிநாமா செய்தவர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தகவல்
கச்சத்தீவு குறித்து முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு முன்பே தெரியும். அதை அவர் தடுத்திருந்தால், 50 ஆண்டுகள் மீனவர்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
Published : September 9, 2026 at 3:28 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவுக்கு வந்தவர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்குவது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் முடிவெடுப்பார் என சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜாவை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் நேரில் சந்தித்து, நலம் விசாரித்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமாரிடம், கூட்டணிக் கட்சிகள் கூட்டத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் பங்கேற்காதது குறித்த செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு அவர், “தேர்தல் நேரத்தில் தான் கூட்டணி. ஏன், திமுக உடனும் அவர்கள் அதே நிலைப்பாட்டில் தான் இருந்தார்கள். ஆட்சிக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆதரவு உள்ளது” என்றார்.
மேலும், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிப்பது தொடர்பாக முதலமைச்சர் தான் முடிவு செய்வார் என்றார்.
தொடர்ந்து, சட்டப் பேரவையில் பழைய தகவல்களை அதிகம் பேசுவதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த அவர், “திமுக செய்த துரோகங்கள் மற்றும் தவறுகளிலிருந்து தமிழ்நாட்டை எப்படி மாற்றி வருகிறோம் என்று சொல்ல வேண்டும். காவிரி பிரச்சினையில் அவர்கள் தவறவிட்டதை மீட்க 40 ஆண்டுகள் ஆனது.
மூன்று தலைமுறை, 70 ஆண்டுகள் கட்சி எல்லாம் சரி தான். மக்களுக்கு என்ன செய்தீர்கள்? எதை சொல்லி மக்களை ஏமாற்றி வந்தீர்கள் என்று இன்றைய தலைமுறைக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். எவ்வளவு தூரம் அரசு துறையை கெடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள், எப்படி மீட்கிறோம் என்றும் தெரிய வேண்டும்.
சர்க்காரியா கமிஷன் அமைத்துவிட்டோம். சிபிஐ வழக்கு தொடுப்போம் என்று சொன்ன பிறகு தான் கச்சத்தீவை தாரை வார்த்தீர்கள். அந்த தவறை சொல்லி தான் ஆக வேண்டும். கச்சத்தீவு விவகாரம் குறித்து முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு முன்பே தெரியும். அதை தடுத்திருந்தால், 50 ஆண்டுகள் மீனவர்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்க வேண்டிய தேவையில்லை” என்றார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ரத்தீஷ் மீது FIR பதிவு செய்யப்பட்டு, காவல் துறை விசாரித்து வருகிறது. எதற்காக ரத்தீஷ் பெயரை முதலமைச்சர் பதிவு செய்தார் என்றால், அரசை முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள் நடத்தலாம். ஆனால், ரத்தீஷ் என்ற தனிப்பட்ட நபரோ, மாப்பிள்ளை உடன் இருக்கும் நண்பர்களோ நடத்தக்கூடாது.
ரத்தீஷூக்கு அரசியலும் தெரியாது, மக்களை பற்றியும் தெரியாது. மாப்பிள்ளை உடன் இருக்கும் 10 பேரும், மகனுடன் இருக்கும் 10 பேரும் அரசை நடத்தியுள்ளார்கள். எதுவும் தெரியாமல் டாஸ்மாக்கில் வசூல் மட்டும் செய்து கொண்டு, ரத்தீஷ் போன்ற பவர் புரோக்கர்களை வைத்து அரசை நடத்தியுள்ளார்கள். புரையோடி உள்ள சிஸ்டத்தை மாற்றுகிறோம் என்று மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும்.
இந்த ரத்தீஷ் குறிஞ்சி இல்லத்தில் உதயநிதியுடன் 24 மணி நேரமும் இருந்தவர். FIR போடப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது லுக் அவுட் நோட்டீஸும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மக்களுக்கு எதை செய்ய முடியுமோ அனைத்தையும் முதலமைச்சர் விஜய் செய்கிறார். கண்ணும் கருத்துமாக மக்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்கிறார். ஆனால், எப்படியெல்லாம் அரசுக்கு குடைச்சல் கொடுக்க முடியுமோ அப்படி நடக்கிறார்கள்.
திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் நிலை மோசமாக உள்ளது. ஆட்சியிலிருந்த போது, அவருக்கு சீட் கொடுக்கவில்லை. ஏன் அறிவாலயத்திற்குள் கூட விடவில்லை” என தெரிவித்தார்.