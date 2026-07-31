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முதலமைச்சர் விஜய் எப்போது கர்நாடகா பயணம்? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில்

காவிரி விவகாரத்தை கர்நாடக அரசு அரசியல் செய்யாமல் தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் நலன் சம்பந்தப்பட்டதாக பார்க்க வேண்டும் என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 1:21 PM IST

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சென்னை: காவிரி நதிநீர் விவகாரம் குறித்து பேசுவதற்கு முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடகா செல்வது தொடர்பான இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து பேசுகையில், “மேகதாது விஷயத்தில் நாம் தெளிவாக உள்ளோம். மேகதாத விவகாரம் குறித்து தேவையில்லாமல் அதிமுக வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

சட்டப்பேரவையில் அ.தி.மு.க-வின் முன்னிலையில் தான் அந்த விவகாரம் குறித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தேவையில்லாமல் மக்களை குழப்பம் விதமாக உயர் நீதிமன்றத்தில் அ.தி.மு.க வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

மேகதாது விவகாரம் இரண்டு மாநிலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினை. மத்திய அரசு தான் இதற்கு தீர்வு கொடுக்க முடியும். அது தவிர்த்து சுமூகமான முறையில் தீர்வு காண்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசித்து வருகிறார். உச்ச நீதிமன்றம் மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான நீரை பெறுவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி நீரை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆனால், மத்திய அமைச்சரே தவறாக தமிழ்நாடு மக்களுக்கு எதிராக பேசிக் கொண்டு வருகிறார். அவர் மாநிலங்களுக்கு நதிநீர் பங்கீடு குறித்து எதுவும் புரியாமல் பேசி வரும் நிலையில், அதைக் கூட கண்டிக்க இங்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை. எதிர்க்கட்சியை சார்ந்தவர்கள் இதை கண்டிக்கவில்லை. விரைவில் இது குறித்து முதலமைச்சர் நல்ல முடிவு எடுப்பார்.

அதே நேரத்தில் காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசு 100 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டோம் என்ற அரசியலைத் தான் செய்து வருகின்றனர். இதை அரசியலாக பார்க்காமல் தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் நலன் சம்பந்தப்பட்டதாக பார்க்க வேண்டும், அதுதான் எங்கள் எண்ணம். காவேரி நதிநீர் பங்கீடு குறித்து ஒரு சில முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. அதுகுறித்து இன்னும் ஒரு வார காலத்திற்குள் அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும்.

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காவிரி நீரை பெறுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவது, காவிரி நடுவர் மன்றம் அமைப்பது, மாநிலங்களுக்கு இடையே பேச்சுவார்த்தையின் நடத்துவது மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பது போன்ற நான்கு வழிகளை பயன்படுத்தி காவிரி நீரை பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதனை முதலமைச்சர் செய்வார். காவிரி நதிநீர் விவகாரம் குறித்து பேசுவதற்கு முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடகா செல்வது தொடர்பான இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை” என்றார்.

மின் கட்டண உயர்வு தொடர்பாக தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் எக்ஸ் பதிவு குறித்து கேட்ட போது, “மின் கட்டண உயர்வு சம்பந்தமாக 3.70 லட்சம் புகார்கள் வந்துள்ளதாக தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். அவர் வாட்ஸ்ஆப்பில் வந்த தவறான தகவலை நம்பி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER NIRMAL KUMAR
முதல்வர் விஜய்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
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