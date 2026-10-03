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திமுகவின் கடைசி அத்தியாயத்தை ஸ்டாலின் எழுதுகிறார் - அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்க இருப்பதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 4:05 PM IST

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கோவை: திமுகவின் கடைசி அத்தியாயத்தை ஸ்டாலின் எழுதி வருவதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக கோவையில் பேசிய அவர், "இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேசிய பேச்சுக்கள் மூலம் அவர்களின் உண்மையான முகம் வெளி வந்துள்ளது. இவர்கள் சமூகத்தில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டியவர்கள்.

அவர்கள் மக்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதையே இது காட்டுகிறது. இதன் மூலம் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திமுகவின் கடைசி அத்தியாயத்தை எழுதிக் கொண்டு இருக்கிறார். தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் அவர்கள் யாரை காட்டி, எதைக் கூறி ஓட்டு கேட்பது என்பது தெரியாமல் இவ்வாறு ஆபாசமாக பேசுகிறார்கள். தந்தையும் மகனும் தெருவில் நின்று கொண்டு மாறி, மாறி பேசி வருகிறார்கள். வேட்பாளர் தொடர்பாக பேச்சுக்கு ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இடைத்தேர்தலில் 2 தொகுதிகளிலும் மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். தி.மு.க, அ.தி.மு.க டெபாசிட் இழக்கும். எடப்பாடி பழனிச்சாமி சொந்த சுயநலனுக்காக கட்சியை முடித்து விட்டார். இனி வரும் காலங்களில் தி.மு.க , அ.தி.மு.க , பா.ஜ.க மூன்று பேரும் இணைந்து போட்டியிடுவார்கள். அப்படியாவது டெபாசிட் கிடைக்கும் என நினைப்பார்கள்.

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முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்க உள்ளோம். இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு காசு கொடுப்பதாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் கூறுவது உண்மை இல்லை. அதேபோன்று முதல்வர் வருகையின் போது இரும்பு தடுப்புகள் அமைப்பது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்குதான். அதில் எந்தவித விதிமீறலும் இல்லை" எனவும் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

NIRMALKUMAR
MINISTER NIRMALKUMAR IN KOVAI
STALIN SPEECH
அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
STALIN SPEECH IN ELECTION CAMPAIGN

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