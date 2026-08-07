தி.மு.க, அ.தி.மு.க-வை திருப்திப்படுத்த அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட முடியாது - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைமையை சரிசெய்த பிறகு தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்த திட்டங்கள் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : August 7, 2026 at 11:30 AM IST
சென்னை: தி.மு.க., அ.தி.மு.க கட்சிகளை திருப்திப்படுத்தவதற்காக அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட முடியாது. தமிழக மக்கள் மீது அக்கறை இல்லாதவர்களை கூப்பிட்டு என்ன பிரயோஜனம் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கடுமையாகப் பேசியுள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவரிடம், காவிரி விவகாரம் குறித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் கூட்டுவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்
அதற்கு பதிலளித்த அவர், “யாரெல்லாம் ஆக்கப்பூர்வமாக தமிழக மக்களோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுடனும் எங்கள் கூட்டணி கட்சிகளுடனும் பேசி ஆலோசிக்கப்பட்டு தான் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த முடிவுகளின் அடிப்படையில் சட்டசபையில் அனைத்து கட்சிகளையும் வைத்து தான் ஒரு மனதாக தீர்மானம் நடைபெற்றப்பட்டுள்ளது. அதிமுக, திமுகவை திருப்திப்படுத்தவதற்காக பேசிக்கொண்டிருக்க முடியாது. தமிழக மக்களின் நலனில் அக்கறை இல்லாதவர்களை கூப்பிட்டு என்ன பிரயோஜனம்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “தேனி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களை மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை வனப்பகுதி என உச்ச நீதிமன்றம் கூறி, 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களை அங்கிருந்து வெளியேற்ற வேண்டுமென உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
அந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. அதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளக் கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்குள் ஒரு சில வதந்திகள் பரப்பப்படுகிறது. எனவே நூறாண்டுகளுக்கு மேலாக அங்கு வாழ்ந்த மக்களுக்கு அவர்களுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்ட உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யும்” என தெரிவித்தார்.
தி.மு.க திட்டங்களுக்கு பெயர் மாற்றமா?
அவரிடம் திமுகவின் திட்டங்களுக்கு பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக எழும் விமர்சனம் குறித்து கேட்டதற்கு, “ஒவ்வொரு ஆட்சியிலும் திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்வது போல்தான் இப்போதும் செய்துள்ளோம். புதிய நிதி ஆதாரங்களை சீரமைக்கும் பணிகளை முதலமைச்சர் விஜய் செய்து வருகிறார்.
ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் காலை உணவு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த அரசு வரும்போது நல்ல திட்டங்களை எடுத்து மீண்டும் செயல்படுத்துவது சகஜம் தான். அதே சமயம் ஒரு திட்டம் சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் மாற்றியமைப்பதும் வழக்கமான ஒன்று தான். இதில் எங்கள் திட்டம் உங்கள் திட்டம் என கிடையாது. மக்களுக்கு பயனுள்ள திட்டங்கள் நல்ல முறையாக இருந்தால் செயல்படுத்தப்படும்” என்று பதிலளித்தார்.
ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் குறித்து கேட்டதற்கு, “100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் 125 நாளாக உயர்த்தப்பட்டு, அதனை 150 நாளாக உயர்த்தி இருக்கிறோம். மக்களுக்கு தேவைப்படும் திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்தும் விதமாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்துள்ளது. மக்களின் தேவைகளையும் பிரச்சினைகளையும் சரிசெய்ய முதலமைச்சரின் ஆலோசனையின் பேரில் அனைத்து துறைகளும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன
தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை தற்போது மோசமாக உள்ளது. அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் மோசமான நிலையில் உள்ளன. மின்சார வாரியம், போக்குவரத்து துறை, ஆவின் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளையும் மூடும் நிலைமையில் விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள்” என்று கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: வனப்பகுதியில் வசிப்பவர்களை அகற்ற தடைக்கோரிய மனு தள்ளுபடி
பட்ஜெட் மீதான எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “எங்கேயும் புதிய ஆதாரத்தை பெருக்குவதற்கு எதுவும் செய்யவில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகிறார். அவர் என்ன செய்தார்? அதற்கு பிறகு வந்த ஸ்டாலின், உதயநிதி இருந்தபோது புதிய நிதி ஆதாரத்தை பெருக்க என்ன செய்தார்கள்?
மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையில் திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நெல் கொள்முதலுக்கு ஆதார விலை, கரும்பு டன் விலை உயர்த்துவது குறித்து முதலமைச்சர் ஆலோசித்து வருகிறார். விவசாயிகளுடன் ஆலோசித்து அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார்” என்றார்.
திட்டங்களின் பெயர்கள் மாற்றப்பட்டிருப்பது கூறித்து கேட்டதற்கு, “திட்டங்களை பொதுவான பெயர்களில் வைக்க வேண்டுமென்ற நோக்கம் தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. மக்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் ஒருசில செயல்வடிவங்களை மாற்றியிருக்கிறோம்” என்று பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து, “தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியதில் பெரும்பாலான திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறோம். ஒரு சில திட்டங்கள் நிதி ஆதாரத்தை சரிசெய்த பிறகு முதலமைச்சர் அறிவிப்பார். பிரதானமான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும்” என்று உறுதியளித்தார்.