ETV Bharat / state

தொகுதி மறுவரையறை: திமுக வெளிநடப்பு செய்தால் தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவுக்கே துரோகம் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக ஒட்டுமொத்த தமிழக நலனையும் பாஜகவிடம் அடகு வைக்க முயற்சிக்கிறார் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றம் சாட்டினார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில், திமுக நாடாளுமன்றத்திலிருந்து வெளிநடப்பு செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது; அப்படி செய்தால் தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவுக்கே துரோகம் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் ‘LETS CLEAN MADURAI’ என்ற பெயரில் நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

மாரத்தான் போட்டியை தொடங்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், மதுரையை குப்பையில்லா நகரமாக மாற்றும் நோக்கில் இந்த மாரத்தான் போட்டி நடத்தப்படுகிறது என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் தற்போது எந்த அவசரத் தேவையும் இல்லை. அரசியல் காரணங்களுக்காகவே ஒன்றிய அரசு தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக தெரிகிறது.

ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு நிமிடம் பேசுவதற்குக்கூட நேரம் கிடைக்காத சூழல் உள்ளது. இந்நிலையில், மக்கள் தொகையை அடிப்படையாக கொண்டு தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்பட்டால், தமிழகத்தின் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறையும் அபாயம் உள்ளது.

இந்த காலகட்டத்தில் அவசியமின்றி தொகுதி மறுவரையறை கொண்டு வரப்படுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. தமிழகத்திற்கு தற்போதுள்ள 39 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளும் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

தொகுதி மறுவரையறை என்ற பெயரில் சிறுபான்மை மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தையும் ஒதுக்கும் நிலை ஏற்படக்கூடும். எனவே, தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான எந்த நடவடிக்கையையும் அனைத்து கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து எதிர்த்து முறியடிக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: "எதற்காக எம்பிக்கள் கூட்டம்? அரசாங்கத்தை இயக்குவது யார்? கனிமொழி சரமாரி கேள்வி

திமுக வெளிநடப்பு செய்யப் போகிறதா?

மேலும், “திமுக ஏற்கனவே பாஜகவுடன் கைகோர்த்து, தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான மசோதா கொண்டுவரப்படும் போது ஆதரவாக செயல்படுவதாகவும், நாடாளுமன்றத்திலிருந்து வெளிநடப்பு செய்ய உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின்றன. இந்த தகவல் உண்மையா என்பதை திமுக தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

ஏப்ரல் மாதம் அனைத்து கட்சிகளும் இணைந்து தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருந்தனர். அந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் திமுக முழுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நாடாளுமன்றத்தில் மசோதாவுக்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும்.

மாறாக, மசோதா கொண்டுவரப்படும் நேரத்தில் திமுக நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்யும் என்ற தகவல் உண்மையானதாக இருந்தால், அது தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல; ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்கும் திமுக செய்யும் மிகப்பெரிய துரோகமாக இருக்கும்.

ஆட்சியில் இருந்தபோது எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கும், தற்போது ஆட்சியில் இல்லாத நிலையில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளுக்கும் இடையே முரண்பாடு இருக்கக்கூடாது. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக ஒட்டுமொத்த தமிழக நலனையும் பாஜகவிடம் அடகு வைக்க முயற்சிக்கிறார்.

தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் நலனைப் பாதுகாக்க அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்” என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

MINISTER NIRMAL KUMAR
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
தொகுதி மறுவரையறை
DMK ON DELIMITATION BILL
DELIMITATION BILL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.