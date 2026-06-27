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தவெக அரசு அமைய உழைத்தவர்களுக்கு பொறுப்பு கொடுப்பதில் என்ன தவறு உள்ளது? - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கேள்வி

தவெக அரசு அமைவதற்கு உழைத்தவர்கள் முதலமைச்சரின் ஆலோசகர்களாக இருப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை என அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 10:04 PM IST

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மதுரை: தவெக அரசு அமைய உழைத்தவர்களுக்கு பொறுப்பு கொடுப்பதில் என்ன தவறு உள்ளது? என அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்து துறை அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக்கூடத்தில் எம்.பி வெங்கடேசன், ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையாளர், காவல் ஆணையர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். கூட்டத்திற்கு பின்னர் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்கள் சந்தித்தார்.

அப்போது, ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளரை தமிழக அரசின் டெல்லி பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "டெல்லி பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வெங்கட நாராயணா கர்நாடகாவை சேர்ந்தவரல்ல. அவர் ஆந்திராவை சேர்ந்தவர். அந்த பொறுப்பில் இருந்து அவர் எந்த முக்கிய முடிவுகளையும் எடுக்க மாட்டார்.

தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு பல அழுத்தங்கள் வந்தபோது உடனிருந்தவர். தவறான நபருக்கு அப்பொறுப்பு வழங்கப்படவில்லை. அவர் டெல்லியிருந்து ஒருங்கிணைப்பு வேலையை மட்டுமே செய்ய போகிறார். இதுவரை அலங்காரமாக இருந்த பதவி, இன்று நம்பிக்கையுள்ள ஒருவருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசு அமைவதற்கு உழைத்தவர்கள் முதலமைச்சரின் ஆலோசகர்களாக இருப்பதில் என்ன தவறு? அனைத்து பொறுப்புகளிலும் பொருத்தமானவர்கள் தான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்றார்

இஸ்லாமியராக மதம் மாறுபவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீட்டு உரிமை வழங்கும் அரசாணையை உயர் நீதிமன்ற கிளை ரத்து செய்து பிறப்பித்த உத்தரவு குறித்த கேள்விக்கு,"அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும். அவசரமாக இந்த வழக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருசில நாட்களில் அரசு சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும்" என்றார்

பள்ளி மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சமூக விவரங்கள் சேர்க்கப்படும் என்று வெளியான தகவல் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "பள்ளி மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதி விபரத்தையும் சேர்ப்பதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சொல்லவில்லை.செங்கோட்டையன் சொன்னது தவறுதலாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சாதி சான்றிதழை விரைவாக வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தான் சொன்னார். செங்கோட்டையன் சொன்னது போல அப்படி எந்த திட்டமும், யோசனையும் அரசுக்கு இல்லை. செங்கோட்டையன் அவசரத்தில் தவறுதலாக சொல்லி விட்டார்" எனக்கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "மாநகராட்சி பணிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை தனியாருக்கு தான் கொடுக்க முடியும். முந்தைய ஆட்சியில் ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்பட்ட பழைய நிறுவனம் செய்த தவறுகளை விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளோம்" என்றார்.

TAGGED:

MADURAI
தவெக அரசு
வெங்கட நாராயணா
TVK GOVT
MINISTER NIRMAL KUMAR

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