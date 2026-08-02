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'காவிரி விவகாரத்தில் தான்தோன்றித்தனமான பேச்சு' அமைச்சர் நிர்மல் குமாருக்கு ரகுபதி கண்டனம்

தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சனையில் தூங்குமூஞ்சி தவெக அரசு மெத்தனத்தோடும் மிதப்போடும் செயல்பட்டு வருகிறது என முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி
முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 2:09 PM IST

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சென்னை: காவிரி விவகாரத்தில் தான்தோன்றித்தனமாக பேசியுள்ள அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் உத்தரவின்பேரில், காவிரி நீரை உடனடியாக தமிழ்நாட்டுக்கு விடுவிக்க உச்சநீதிமன்றத்தில் தி.மு.க சார்பில் அவசர மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் தினமும் உயர்நிலைக் கூட்டங்களைக் கூட்டி வருகிறார். டெல்லி சென்று ஒன்றிய அமைச்சர்களைச் சந்திக்கிறார், முன்னாள் முதலமைச்சர்கள், கர்நாடக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தையும் இன்று (ஆகஸ்ட் 2) அறிவித்திருக்கிறார்.

ஆனால், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சினையில் தூங்குமூஞ்சி த.வெ.க. அரசு மெத்தனத்தோடும் மிதப்போடும் செயல்பட்டு வருகிறது. 'கட்சித்தாவல் வல்லுநர்' நிர்மல்குமார் ஒருபடி மேலே சென்று த.வெ.க. அரசுக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் கட்சிகள் உட்பட தமிழ்நாட்டின் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் கர்நாடகத்துக்கு ஆதரவாக செயல்படுவது போல கொச்சைப்படுத்திப் பேசியுள்ளார்.

காவிரி நடுவர் மன்றம் கண்ட தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் குறித்தும் அவதூறாகப் பேசியிருக்கிறார். ஆனால், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருக்கும் ஜோசப் விஜய் அவர்களோ, நீர்வளத்துறைக்கு அமைச்சரான ஆனந்த் அவர்களோ மேகதாது அணை தொடர்பாக இதுவரை வெளிப்படையாக எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை.

தமிழ்நாட்டின் அரசியல் கட்சிகள் குறித்த நிர்மல் குமாரின் கருத்தையும், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் தேவையில்லை எனும் அவரது நிலைப்பாட்டையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றனரா? என்பதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

ஊடகங்களை சந்தித்தால் தனது இமேஜ் சரிந்துவிடும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அஞ்சுவதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். ஆனால், காவிரி போன்ற முக்கிய பிரச்சினையில் தனது நிலைப்பாட்டை மக்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டிய பொறுப்பும், கடமையும் முதலமைச்சருக்கு இருக்கிறது.

மாநில நிர்வாகத்தின் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர் எல்லாவற்றிலும் வாய்மூடியே இருப்பது தமிழ்நாட்டில் பலவீனமான ஆட்சி இருப்பதான தோற்றத்தை ஏற்படுத்திவிடும். அண்டை மாநிலங்கள் மட்டுமல்ல, இங்குள்ள ஆளுநரும் நமது மாநில அரசை கிள்ளுக்கீரையாக எண்ணுவதற்கே இது வழிவகுக்கும்.

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மாநிலத்தின் உயிர் பிரச்சினைகளில் கூட யாரையும் கலந்தாலோசிக்காமல் முதலமைச்சர் உறக்கத்தில் இருப்பதும், வார இறுதி நாட்களில் Complete Rest Mode-க்கு சென்று விடுவதும் காவிரி விவசாயிகளை கடும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

நமது முதலமைச்சரையும், அரசையும் நம்பி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. மழை பெய்து கர்நாடகம் தானாகத் தண்ணீர் திறந்துவிட்டால்தான் உண்டு எனும் அளவுக்கு அவநம்பிக்கையில் அவர்களை தவெக அரசு தள்ளுவது கடும் கண்டனத்துக்குரியது.

உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் கூட்டி, உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் காவிரி உரிமையை நிலைநாட்டும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு தீவிரமாகச் செயல்பட வேண்டும். அதேசமயம், தான்தோன்றித்தனமாக பேசியுள்ள அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தனது செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும்.

காவிரி பிரச்சினையில் அரசுடன் ஒத்துழைக்கவும் ஆலோசனைகள் கூறவும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்துக் கட்சிகளும் தயாராகவே இருக்கின்றன. மாநில நலன் சார்ந்த விவகாரங்களில் குறுகிய மனப்பான்மையுடன் செயல்படுவதை தவெக அரசு இனியேனும் தவிர்க்க வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

TAGGED:

முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி
காவிரி விவகாரம்
CM VIJAY
MINISTER NIRMAL KUMAR
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