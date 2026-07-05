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அமைச்சர் வந்தும் நிகழ்ச்சிக்கு வராத தவெக எம்எல்ஏக்கள்; மேடையில் இருந்து வேகமாக வெளியேறிய நிர்மல் குமார்

மதுரை அரசு ஆய்வக நுட்புனர் சங்கம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வெள்ளிவிழா ஆண்டு மலர் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்க அமைச்சர் நிர்மல் குமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கல்லாணை, கோபிசன் ஆகியோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

விழா மேடையில் அமராமல் நின்று கொண்டிருந்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
விழா மேடையில் அமராமல் நின்று கொண்டிருந்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 1:41 PM IST

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மதுரை: மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவிற்கு தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் வராததால் அதிருப்தி அடைந்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், விழா மேடையில் இருந்து வந்த வேகத்தில் புறப்பட்டு சென்றார்.

மதுரை அரசு ஆய்வக நுட்புனர் சங்கம் சார்பில் வெள்ளிவிழா ஆண்டு மலர் வெளியீட்டு விழா, மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி அரங்கத்தில் இன்று காலை 10 மணிக்கு நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார், மதுரை வடக்கு தவெக எம்எல்ஏ கல்லாணை, மதுரை தெற்கு தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோபிசன் ஆகியோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு, அழைப்பிதழிலும் அவர்கள் பெயர் அச்சிடப்பட்டிருந்தது.

இன்று காலை 10 மணிக்கு நிகழ்ச்சி தொடங்கும் என கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் 9.50 மணிக்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வருகை தந்தார். அவரை வாசலில் இருந்து நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர். அரங்கில் நுழைந்த அவர், அங்கிருந்தவர்களுக்கு வணக்கம் வைத்து மேடை ஏறினார்.

சிறப்பு விருந்தினரான அமைச்சர் வருகை தந்த பின்னரும் கூட அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வரவில்லை. இதுகுறித்து மேடை ஏறிய அமைச்சரிடம் விழா ஏற்பாட்டாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரமுகர்கள் வரவேண்டி இருப்பதாக தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

அமைச்சர் வந்தும் நிகழ்ச்சிக்கு வராத தவெக எம்எல்ஏக்கள்; மேடையில் இருந்து வேகமாக வெளியேறிய நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைக் கேட்ட அவர், உடனடியாக மேடையில் இருந்து குத்துவிளக்கு கூட ஏற்றாமல் இறங்கி, அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார். இதனால், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் செய்வதறியாது திகைத்தனர்.

பொதுவாக அமைச்சர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சியில் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்துகொள்வதைப் பார்க்க முடியும். ஆனால் அமைச்சர் மற்றும் அவருடன் ஒரு சில பேரை தவிர கட்சி நிர்வாகிகள் யாரும் இந்த விழாவில் பங்கேற்க வரவில்லை என தெரிகிறது.

தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வராததால் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அதிருப்தி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. அமைச்சர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் அக்கட்சி எம்.எல்.ஏக்களே பங்கேற்காது அரசியல் வட்டாரத்தில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

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சென்னையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிக்காக செல்ல வேண்டி இருப்பதால் அமைச்சர் உடனடியாக புறப்பட்டு சென்றதாக அமைச்சரின் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், குறிப்பிட்ட நிகழ்வில் தவெகவை சார்ந்த நிர்வாகிகள் கூட பங்கேற்று வரவேற்பு தெரிவிக்காதது அமைச்சருக்கு பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார், விஸ்வநாதன் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கல்லாணை, எஸ்.ஆர் தங்க பாண்டியன், கோபிசன், கார்த்திகேயன், மதார் பத்ருதீன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MINISTER NIRMAL KUMAR
NIRMAL KUMAR TVK MLAS ISSUE
மதுரை அரசு ஆய்வக நுட்புனர் சங்கம்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
NIRMAL KUMAR MADURAI INCIDENT

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