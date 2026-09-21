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வீடுகளில் 3 கிலோவாட் சூரிய மின்சாரம் உற்பத்தி மானிய திட்டம் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

மூன்று கிலோ வாட் மின்சாரத்திற்கான சோலார் பேனல்களை நிறுவுபவர்களுக்கு, மத்திய அரசிடமிருந்து ரூ. 78,000 மற்றும் மாநில அரசிடமிருந்து ரூ. 22,000 என ரூ.1 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 2:55 PM IST

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சென்னை: வீடுகளில் 3kW (கிலோ வாட்) சூரிய மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதற்கான இணையதளம் மற்றும் மானியம் பெறுவதற்கான வசதியை எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தொடங்கி வைத்தார்.

அண்ணாசாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் "Tamil Nadu Rooftop State Subsidy Scheme" (தமிழ்நாடு மேற்கூரை சூரியசக்தி மானிய திட்டம்) என்ற புதிய மானியத் திட்டத்தை எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த பின்னர் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “வீடுகள்தோறும் பசுமை மின்சாரம் மூலம் தன்னிறைவு பெற்ற பசுமை தமிழ்நாடு என்ற இலக்கை அடைய ‘தமிழ்நாடு மேற்கூரை சூரியசக்தி மானிய திட்டம்’ தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

சோலார் திட்டத்திற்கு வழங்கப்படும் மானியம்

மத்திய அரசின் பிரதமர் சூர்யா கர் திட்டத்தின் கீழ், வீட்டுக்கூரையின் மேல் சோலார் பேனல்களை அமைத்து 3 கிலோ வாட் வரையிலான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கான திட்டத்திற்கு சுமார் ரூ. 78,000 வரை மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது மாநில அரசின் கூடுதல் மானியத்தால் இந்த உதவித்தொகையானது ரூ. 1 லட்சமாக உயர்கிறது. வீட்டு உபயோக நுகர்வோரிடையே சூரிய மின்சார பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக மத்திய அரசின் திட்டத்துடன் மாநில அரசும் இணைந்து மானியம் வழங்கும்.

சூரிய சக்தி மூலம் 1 கிலோ வாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கான சோலார் பேனல்களை நிறுவுபவர்களுக்கு, மத்திய அரசு வழங்கும் ரூ. 30,000 உடன் கூடுதலாக மாநில அரசு ரூ. 5,000 வழங்கும். அதேபோல், 2 கிலோ வாட் மின்சாரத்திற்கான சோலார் பேனல்களை நிறுவுபவர்களுக்கு, மத்திய அரசு வழங்கும் ரூ. 60.000 உடன் கூடுதலாக மாநில அரசு ரூ. 10,000 மானியம் வழங்கும். 3 கிலோ வாட் மின்சாரத்திற்கான சோலார் பேனல்களை நிறுவுபவர்களுக்கு, மத்திய அரசிடமிருந்து ரூ. 78,000 மற்றும் மாநில அரசிடமிருந்து ரூ.22,000 என மொத்தம் ரூ.1 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும்.

அதன்படி, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து இந்த திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு மானியம் வழங்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 714 வீடுகளில் மேற்கூரை சூரிய மின்சக்தி அமைப்புகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இதில் 97,732 சோலார் மின் இணைப்புகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. இதன்மூலம் 337 மெகா பசுமை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதன் மொத்த நிறுவப்பட்ட திறன் 1,859 மெகாவாட்டாக இருந்து வருகிறது.

எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

பொதுமக்கள் https://tnebld.gov.in.usrp என்ற இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பித்து தங்கள் வீடுகளில் சோலார் மின்சார திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேலும் பொதுமக்களுக்கு இது குறித்து விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து, “இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கும் பொழுது சூரிய மின் திட்டம் குறித்த முழுமையான தகவல்கள், மத்திய மாநில அரசின் விவரங்கள், மேற்கூரை சோலார் மின் திட்டம் அமைப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள், விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சோலார் நிறுவனங்கள் குறித்த விவரங்கள் என அனைத்தும் மக்கள் எளிதில் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டிற்குள் ஒரு லட்சம் சோலார் மின் இணைப்புகள் கொடுப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம். சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தின் கீழ் பொருத்துவதற்கு தேவையான மீட்டர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. எங்கும் தட்டுப்பாடுகள் இல்லை. பொதுமக்கள் இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்தி தங்கள் வீட்டிற்கு தேவையான மின்சாரத்தை தாங்களே உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம்” என தெரிவித்தார்.

மேலும், “சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தின் கீழ் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் ஒரு மின் மீட்டர் இருந்தால் அதற்கு மூன்று கிலோ வாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதற்கான சூரிய மின் தகடுகளை பொருத்திக்கொள்ளலாம். இந்த ஆண்டிற்குரிய இலக்கை முன்கூட்டியே அடைந்தாலும் மேலும் கூடுதலாக தேவைப்படும் மானியத்தை தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து பெற்று தொடர்ந்து செயல்படுத்துவோம்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER NIRMAL KUMAR
SOLAR POWER GENERATION
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
சோலார் மின் உற்பத்தி
SOLAR POWER SUBSIDY SCHEME

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