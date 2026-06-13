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70 ஆண்டுகளாக வைகை அணை தூர்வாரப்படவில்லை - ஆய்வுக்கு பின் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

வைகை அணையில் உள்ள மணல் மேடுகளால் 20% நீர் தேக்க முடியாத சூழல் உள்ளதால், அதனை சரிசெய்யும் பணியை முதலில் மேற்கொள்ள இருப்பதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 3:08 PM IST

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தேனி: 70 ஆண்டுகளாக வைகை அணையில் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது ஆச்சரியமாக உள்ளதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

கோடை வெப்பத்தால் வைகை அணையின் நீர்மட்டம் கடுமையாக சரிந்து 20 அடி வரை சென்ற நிலையில், அணையில் தூர்வாரும் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். இதனையடுத்து இன்று வைகை அணை பகுதியில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார், தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் வைத்தியநாதனுடன் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய நிர்மல் குமார், “வைகை அணையில் தூர்வாரும் பணிகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தி வருகிறோம். தூர்வார மத்திய அரசிடம் ஒப்புதல் கேட்டு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் தூர்வாரும் பணிகள் துவங்கப்படும்.

எத்தனை வருடங்களில் தூர்வாரும் பணி நடத்தி முடிக்கப்படும் என்பது குறித்தும் ஆலோசித்து வருகிறோம். மூன்று கட்டங்களாக இந்த பணிகள் மேற்கொண்டால் கூட பணிகள் நிறைவு பெற 9 வருடங்கள் ஆகும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். அதற்கு முன்பாக பணிகளை முடிப்பதற்கு திட்டமிட கூறியிருக்கிறோம்.

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வைகை அணையில் மணல் மேடுகளால் 20% நீர் தேக்க முடியாத சூழல் தற்போது உள்ளது. அதை சரிசெய்யும் பணிகளை முதலில் மேற்கொள்ள இருக்கிறோம்.

கடந்த 70 ஆண்டுகளாக வைகை அணையில் தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது ஆச்சரியமாக உள்ளது. விவசாயிகள் அல்லாத தனிநபர்கள் வண்டல் மண் எடுப்பது குறித்து அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர். அது குறித்து தகவல் கிடைத்தால் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

மேகமலை வனப்பகுதிகளில் பலநூறு ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் மலைவாழ் மக்களை வனத்துறை வெளியேற்றுவது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர், “இயற்கை வளங்களை தொந்தரவு செய்யாமல் மலைவாழ் மக்களுக்கு அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் வசிக்கலாம். அதே போல் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதிலும் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதில் அரசு எவ்வித சமரசமும் செய்யாது” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER NIRMAL KUMAR
VAIGAI DAM
வைகை அணை தூர்வாருதல்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
VAIGAI DAM INSPECTION

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