வனப்பகுதி உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் தீவிர தேடுதல் - தேனி கைதிகள் தப்பியோட்டம் குறித்து அமைச்சர் பேட்டி
அன்பில் மகேஸ் கைது விவகாரத்தில், யாரையும் பழி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும், ஒவ்வொரு கையெழுத்திலும் தவறு செய்திருக்கிறார்கள் எனவும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சித்தார்.
Published : October 27, 2026 at 2:47 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தேனி மாவட்ட சிறையிலிருந்து தப்பியவர்களை பிடிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், செக்போஸ்ட், வனப்பகுதி உட்பட அனைத்து இடங்களிலும் தேடுதல் பணி நடைபெற்று வருகிறது எனவும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது தேனி சிறை கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம் குறித்து அவர் பேசுகையில், “தேனி சிறையிலிருந்து 17 பேர் தப்பி இருக்கின்றனர். அவர்களில் 5 பேர் பிடிபட்டிருக்கின்றனர். மற்ற கைதிகளை தேடும் பணிகள் இரவு தொடங்கி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
தேனி சிறையில் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் இருக்கிறதா என்பது குறித்து டிஜிபி சந்தீப் ரத்தோர் மற்றும் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒரு பிளாக்கில் இருந்தவர்கள் வலிப்பு வந்தது போல நடித்து வார்டனை தாக்கி விட்டு தப்பி இருக்கின்றனர். செக்போஸ்ட், வனப்பகுதி உட்பட அனைத்து இடங்களிலும் தேடுதல் பணி நடைபெற்று வருகிறது” என்றார்.
பழிவாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை
முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது குறித்து பேசுகையில், “முன்னாள் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ஊழல் செய்தது தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். எங்கே ஃபைல்? என கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர். பார்ட்டி பண்டு வாங்கியதற்காக ஒரு அமைச்சர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இது திமுகவிற்கு பெரிய அவமானம்.
என்.ஜி.ஓ நடத்தும் பள்ளிகள், தனியார் நடத்தும் பள்ளிகள் என பலரிடம் மிரட்டி பணம் வாங்கி இருக்கின்றனர். இவர்கள் விட்டு வைக்காத பள்ளிகளே கிடையாது. பள்ளி நடத்துபவர்கள் தவிர வேறு யாருக்கும் இப்படி ஒரு சான்றிதழ் இருப்பதே தெரியாது. இதில் மட்டுமே 400 கோடி அளவிற்கு ஊழல் செய்திருக்கின்றனர்” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, “பைல் ஓபன் பண்ணுங்க என முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார். இப்போது ஒரு பைல் தான் ஓபன் பண்ணி இருக்கிறோம். நேற்று நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே கரூரிலேயே போட்டிருக்க வேண்டும் என திமுகவினர் சொல்கின்றனர். அப்படி என்றால் கரூரில் என்ன நடத்த திட்டமிட்டனர்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், யாரையும் பழிவாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும், ஒவ்வொரு கையெழுத்திலும் தவறு செய்திருக்கிறார்கள் எனவும் தெரிவித்தார்.
விசாரணையில் தலையிட முடியாது
மாணவன் அகிலன் வழக்கில் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாமல் இருக்க உங்களுடைய நிர்ப்பந்தம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, “காவல் துறை தரப்பில் விரிவான விசாரணை நடத்தி இருக்கின்றனர். எந்த இடத்திலும் யார் தவறு செய்திருந்தாலும் அவரை இந்த அரசு காப்பாற்றாது. யார் தவறு செய்திருந்தாலும் தண்டனை பெற்றுக் கொடுக்கப்படும். யாரையும் காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இந்த அரசுக்கு இல்லை. விசாரணையில் அதிகாரிகள் யார் மீது தவறு இருக்கிறதோ அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். அதில் நாங்கள் தலையிட முடியாது” என பதிலளித்தார்.
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சென்னை திருமழிசை மின்மயானத்தில் மின்தடை காரணமாக உடல் எரிக்க முடியாமல் போனது குறித்த கேள்விக்கு, “நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மின் மயானத்தில் இருக்கக் கூடிய கேபிள்களில் பிரச்சினை இருந்தது. மின்சாரம் மின்மயானம் வரைக்கும் தான் வந்தது. கேபிளில் பிரச்சினை ஏற்பட்டதால் அதை சரி செய்ய நேரம் ஆகும் என்பதால் ஜெனரேட்டர் ஏற்பாடு செய்து தகனம் செய்யப்பட்டது. அங்கு மின்சாரம் தட்டுப்பாடு கிடையாது. பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு மின்மயானத்தில் இருந்த கேபிள் பிரச்சினை குறித்து தெரியாது. அதனால் மின்தடை என்று தான் சொல்வார்கள்” என்றார்.
செஞ்சி சிறுமி காணாமல் போன விவகாரத்தில் காவல்துறை அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.