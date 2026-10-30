தேனி சிறைக்கைதிகள் தப்பிய விவகாரம்: பாதுகாப்பில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகளே காரணம் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்
காவலர் பற்றாக்குறை, சிசிடிவிகள், ஸ்கேனர் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பட்ஜெட்டின் போது கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : October 30, 2026 at 12:50 PM IST
மதுரை: தேனி சிறைச்சாலையில் கைதிகள் தப்பி ஓடிய விவகாரத்திற்கு பாதுகாப்பில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகளே காரணம் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 64-வது குருபூஜையை முன்னிட்டு மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் அமைந்துள்ள தேவர் சிலைக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், அமைச்சர்கள் ராஜீவ், மதன் ராஜா ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
பாதுகாப்பு குறைபாடுகளே காரணம்
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி சிறையில் 17 கைதிகள் தப்பி ஓடிய விவகாரத்தில் அங்கு நடைமுறையில் இருந்த சில பாதுகாப்பு குளறுபடிகளே முக்கிய காரணம். அது குறித்து தற்போது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. பணியில் இருந்த சிறை கண்காணிப்பாளரிடமும் விசாரணை நடைபெறுகிறது.
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மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து சிறைகளிலும் சிசிடிவி உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு, காவலர் பற்றாக்குறை, சிசிடிவிகள், ஸ்கேனர் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கடந்த பட்ஜெட்டின் போது கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சில மாதங்களில் இவை அனைத்திற்கும் முறையான டெண்டர் விடப்பட்டு, அனைத்தும் வாங்கப்படும். இந்த சம்பவம் குறித்து புதிதாக ஆய்வுக்குழு ஒன்றை அமைத்து விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளோம்” என்றுத் தெரிவித்தார்.
மீனாட்சி கோயிலில் ஏற்பட்ட மின்தடை தற்காலிகமானது
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சுவாமி தரிசனத்திற்கு வருகை தந்த போது ஏற்பட்ட மின்தடை என்பது தற்காலிகமானது. குறிப்பாக இன்றைய தினம் பல்வேறு விஐபிகள் கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருகின்ற காரணத்தால் நேற்று ஜெனரேட்டர் மூலமாக மின் சப்ளை குறித்த பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வந்தன.
அந்தப் பணிகள் முடிந்து மீண்டும் மின் இணைப்பு கொடுக்கும் நேரத்தில் தான் 8 நிமிடங்கள் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. தகவல் தொடர்பில் ஏற்பட்ட பிழை காரணமாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது. தற்போதைய நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் மின்வெட்டு பெருமளவு குறைந்துள்ளது. அதே போன்று விஐபிகள் வரும் சமயங்களில் இது போன்று வேண்டுமென்றே மின்வெட்டு ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டும் உள்ளது.
மின் தட்டுப்பாடு இந்தியா முழுவதும் உள்ளது
பல்வேறு நபர்களால் தமிழக மின்சாரத்துறை குறிவைக்கப்படுகிறது. இதனை திரும்பத் திரும்ப நாங்களே கூறுவது சரியாக இருக்காது. இதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கூட்டங்கள், துறை வாரியான ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் இதனை சரி செய்வோம். மேலும், இன்னும் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படவில்லை. தற்போது ஒப்பந்த புள்ளி மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ரூ. 8 முதல் ரூ. 35 வரை அந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அடுத்த வாரம் மற்றொரு டெண்டர் வெளியிடப்பட உள்ளது. நாம் செலுத்துவதற்குரிய தொகை வரும் போது அவை இறுதி செய்யப்படும். இந்த விவகாரத்தில் நிறைய நிறுவனங்கள் சிண்டிகேட் அமைத்து விலை புள்ளி கோரி வருகின்றன. அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் பரிசீலிக்க போவதில்லை.
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மின் தட்டுப்பாடு என்பது இந்தியா முழுவதும் உள்ளது. இது தொடர்பான பல்வேறு குறைபாடுகளை மத்திய அரசிடம் தெரிவித்துள்ளோம்.
நான் வகிக்கும் மூன்று துறைகளைக் குறித்து மிக கடுமையான விமர்சனத்தை எடப்பாடி பழனிச்சாமி வைத்துள்ளார். அவர் மீது நாங்கள் வைக்கும் கடுமையான குற்றச்சாட்டின் எதிர்வினையாக தான் இதனை நான் பார்க்கிறேன்” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.