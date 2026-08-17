கோவை மாணவர் அமுதன் கொலை வழக்கின் உண்மையை திசை திருப்ப வேண்டாம் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
கோவை மாணவர் அமுதன் கொலை வழக்கில் உண்மையை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் அரசுக்கோ, காவல் துறைக்கோ இல்லை என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : August 17, 2026 at 12:51 PM IST
சென்னை: கோவை மாணவர் அமுதன் கொலை வழக்கின் உண்மையை திசை திருப்ப வேண்டாம் என சட்டப் பேரவையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கேட்டுக் கொண்டார்.
இன்றைய சட்டப் பேரவை கூட்டத்தொடர் கூடியதும், கோயம்புத்தூர் மாணவன் அமுதன் கொலை தொடர்பாக, தி.மு.க சார்பில் கொண்டு வரப்பட்ட கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. அப்போது பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இந்த சம்பவம் கோஷ்டி மோதல் அல்ல; இதை தனிப்பட்ட கோஷ்டி மோதலாக கடந்து போய்விட முடியாது. அரசின் அலட்சியத்தாலும், காவல்துறையின் பொறுப்பற்ற போக்காலும் தான் இந்த கொலை அரங்கேறியுள்ளது என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “கோவை மாணவன் அமுதன் கொலை வழக்கில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. 10 ஆம் தேதி அமுதனை கல்லூரி மாணவர்கள் தொடர்ந்து தாக்கியுள்ளார்கள்.
அன்று மதியம் 3 மணியளவில் மயக்க நிலையிலிருந்த அமுதன் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அப்போது அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டார் என்று தெரிவித்துள்ளார். அன்றைய தினமே கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் செட்டியபாலம் காவல் நிலையத்தில் குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை செய்யப்பட்டது.
மாணவன் அமுதன் கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், 15 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் உள்ளார்கள். மேலும் 2 பேர் கைது அடுத்ததாக செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இரு குழுக்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட பழிவாங்கும் நோக்கத்தின் காரணமாகவே இந்த மோதல் நடைபெற்றுள்ளது. இந்த வழக்கில் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக காவல்துறையினரின் விசாரணையில் அறியப்படவில்லை. வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாதிக்கப்பட்ட மாணவனின் குடும்பத்தாருக்கு ரூ.6 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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எதிர்க்கட்சிகள் கூறுவது போன்ற எந்த ஒரு சம்பவமும் இந்த வழக்கில் நடைபெறவில்லை. கோவை மாணவன் மரண வழக்கில் உண்மையை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் காவல் துறைக்கு இல்லை. பழிவாங்கும் நோக்கிலேயே இச்சம்பவம் நடைபெற்றது. உண்மை நிலைக்கு மாறாக இந்த வழக்கை சித்தரித்து, வழக்கின் உண்மைத் தன்மையை திசை திருப்ப வேண்டாம்.
அந்த வழக்கில் உண்மையை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் அரசுக்கோ, காவல் துறைக்கோ இல்லை. இந்த வழக்கை தொடர்ந்து கண்காணித்து மூன்று மாதத்திற்குள் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்து, சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத் தர வேண்டும் என முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். அரசு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு எப்போது துணை நிற்கும்” என தெரிவித்தார்.