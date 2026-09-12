தமிழகத்தில் திடீர் மின்வெட்டுக்கு என்ன காரணம்? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்
மின் தட்டுப்பாடு தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல பெரும்பாலான மாநிலங்களில் நிலவுவதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 12, 2026 at 3:23 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் இரவு நேரங்களில் ஏற்பட்டு வரும் மின்தடை தொடர்பாக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள நகரங்கள் மற்றும் கிராம புறங்களில் அவ்வப்போது மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் நீண்ட நேரம் மின்தடை ஏற்படுவதால் குழந்தைகள், முதியவர்கள் உள்ளிட்டோர் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால், மாணவர்களும் இரவு நேரங்களில் படிக்க முடியாமல் அவதிப்படுவதாக தெரிவிக்கின்றனர். இதனால், சில பகுதிகளில் பொதுமக்கள் மின்வாரிய அலுவலகங்களை முற்றுகையிட்டு, போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். இதேபோல், செங்குன்றம் பகுதியில் கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் ஆய்வு மேற்கொண்டபோது திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டது. 10 நிமிடங்களுக்கு மேலாக மின்சாரம் வராததால், அங்கிருந்த பணியாளர்கள் டார்ச் வெளிச்சத்தை பயன்படுத்தினர்.
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இதனால், தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகளும் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில், மின்வெட்டு பிரச்சனை குறித்து மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “காற்றாலை மின்சாரம் தடைபட்டதால் தான், கடந்த இரண்டு நாட்கள் மின்சாரம் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இது தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல பெரும்பாலான மாநிலங்களில் நிலவும் தட்டுப்பாடு. நேற்று மாலை தமிழகத்திற்கு தேவையான மின்சாரம் பொது விநியோகத்தில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டது” என பதிவிட்டுள்ளார்.