ஜெம் வீரமணி வழக்கில் தொடர்புடைய ஆபாச வீடியோவை ரகுபதி பார்த்தாரா? அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கேள்வி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் தொடர்புடைய ஆபாச வீடியோவை ரகுபதி பார்த்தாரா? அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கேள்வி
வீரமணி வழக்கை போன்று இதற்கு முன்பு எத்தனை வழக்குகள் விசாரணை முடிவடையாமல் மூடப்பட்டுள்ளன என்பதையும் திமுக விளக்க வேண்டும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்
Published : September 22, 2026 at 4:44 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் தொடர்புடைய ஆபாச வீடியோவை பற்றி முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதிக்கு எப்படி தெரியும்? என கேள்வியெழுப்பியுள்ள அமைச்சர் நிர்மல்குமார், அப்படியென்றால் அந்த வீடியோவை ரகுபதி பார்த்தாரா என்பது குறித்து அவர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “தற்போது முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி அளித்த பேட்டியை பார்த்திருப்பீர்கள். இந்த விவகாரத்தில் திமுக தரப்பில் இருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு செய்தியாளர் சந்திப்புகள் நடத்தப்படுவது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகிறது.
வீரமணி தொடர்பான வழக்கில் உள்ள வீடியோ பற்றி ரகுபதி பேசியிருக்கிறார். அந்த வீடியோ ஷேடோவாக இருந்ததாகவும், போதுமான ஆதாரம் இல்லாததால் விசாரணை தொடரப்படவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார். வீடியோ ஷேடோவாக இருந்தது எப்படி அவருக்கு தெரியும்? அப்படியென்றால் அவர் அந்த வீடியோவை பார்த்தாரா? அல்லது அதை பார்த்த வேறு யாராவது அவரிடம் தெரிவித்தார்களா? இதற்கு ரகுபதி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
ஒரு வழக்கில் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்றால், கூடுதல் விசாரணை நடத்துவதற்காக நீதிமன்றத்தை அணுகி கால அவகாசம் கோரியிருக்கலாம். ஆனால், அதற்கு பதிலாக நிறைவு அறிக்கை (closure report) தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அதேபோல், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரையும் விசாரிக்க வேண்டும். ஆதாரங்கள் அழிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அண்ணா பல்கலைக்கழக விவகாரத்திலும், தொடக்கத்தில் விசாரணை எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். பல்வேறு தரப்பினரின் போராட்டங்கள் மற்றும் கண்டனங்களுக்குப் பின்னரே விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. அதேபோல், இந்த விவகாரத்திலும் ஆரம்பத்தில் உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் தொழிலதிபர், எந்தெந்த நபர்களை அணுகியிருப்பார் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் என்பதால், அவர் ஒரு முக்கியமான அதிகார மையத்தை அணுகியிருப்பார். தற்போது இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும், ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு கைது நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
எந்தவொரு பாலியல் வழக்காக இருந்தாலும், குற்றம் செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வீரமணி வழக்கை போன்று இதற்கு முன்பு எத்தனை வழக்குகள் விசாரணை முடிவடையாமல் மூடப்பட்டுள்ளன என்பதையும் திமுக விளக்க வேண்டும். எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி, அதன் பின்னர் வழக்குகளை மூடுகின்றனர்.
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தற்போது நடைபெற்று வரும் விசாரணையில், சம்பந்தப்பட்ட அனைவரையும் எந்தவித தயவு தாட்சண்யமும் இல்லாமல் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் திமுகவின் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகார மையங்களாக சில பேர் உள்ளனர். இந்த வழக்கில் அத்தகைய நபர்களின் தலையீடு ஏதேனும் இருந்திருக்கும். எனவே, முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி, வீடியோ ஷேடோவாக இருந்தது என்று தெரிவித்ததற்கான காரணத்தை கண்டிப்பாக விளக்க வேண்டும்” என்றார்.