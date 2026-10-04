பெண்கள் குறித்து மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சு; திமுகவின் உண்மை முகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது - அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விமர்சனம்
திமுக சொல்லும் கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு சி பேசக்கூடாது என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 4, 2026 at 11:13 AM IST
மதுரை: பெண்கள் குறித்து மு.க. ஸ்டாலினும், உதயநிதியும் பேசும் பேச்சுகள் தி.மு.க-வின் உண்மை முகத்தை காட்டுகிறது என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “இடைத்தேர்தல் பணிகள் அனைத்து சிறப்பாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகின்றன. திமுகவையும், அதிமுகவை இந்த தேர்தலில் மக்கள் வெளிப்படையாக அம்பலப்படுத்தவேண்டும்.
உண்மையான முகத்தை வெளிப்படுத்தும் திமுக
முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் ஒவ்வொரு நாளும் தனது உண்மையான முகத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். எதிர்க்கட்சித் தலைவரான உதயநிதி ஸ்டாலினும் தனது உண்மையான முகத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். பெண்கள் குறித்து அவர்கள் தங்களது மனதில் வைத்துள்ள எண்ணங்களை பொதுவெளியில் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
திமுக போன்ற கட்சியில் பெண்கள் எப்படி பயணிக்கிறார்கள். திமுகவினர் எதை வைத்து மக்களிடம் ஓட்டு கேட்பார்கள்? மு.க.ஸ்டாலினை காட்டி ஓட்டு கேட்பார்களா, உதயநிதியை காட்டி ஓட்டு கேட்பார்களா? மனதில் இருப்பதை எல்லாம் பொதுவெளியில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
பெண்களை ஒரு பொருளாக பார்க்கும் பழக்கம் திமுகவுக்கு இருக்கிறது. அதனால்தான் பெண்கள் அந்த கட்சிக்கு ஆதரவு அளிப்பதில்லை.
இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் அதிமுக தற்போதைய நிலையைவிட மோசமான நிலைக்கு செல்லும். அதேபோல் உதயநிதியும், மு.க.ஸ்டாலினும் அரசியல் ரீதியாக மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திப்பார்கள். முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பாஜகவை பார்த்து பயமா என்று மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்புகிறார்.
ஒரு பெண் வேட்பாளர் குறித்து கொச்சையாக பேசும் அளவுக்கு அவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? தேர்தலில் ஓட்டு கேட்கும்போது தங்கள் கட்சி என்ன செய்தது என்பதை சொல்லி ஓட்டு கேட்க வேண்டும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக என்ன செய்தது என்பதை சொல்ல முடியவில்லை. ஆனால் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு நான்கு மாதங்களில் பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளது.
இத்தனை திட்டங்களை நான்கு மாதங்களில் நிறைவேற்றிய நிலையில், இன்னும் நான்கரை ஆண்டுகள் ஆட்சி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் மட்டுமல்ல, பத்து, இருபது, முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் தொடரும் வகையில் மக்கள் ஆதரவு இருக்கும். இந்த இடைத்தேர்தல் மட்டுமல்ல, அடுத்தடுத்து வரும் தேர்தல்களிலும் இதன் தாக்கம் இருக்கும்.
இதுவரை எந்த முதலமைச்சரும் மக்களுடன் இந்த அளவுக்கு நின்றிருக்காத வகையில், மக்கள் சந்திப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறார். ஒவ்வொரு நாளும் வெவ்வேறு இடங்களுக்குச் சென்று மக்களை சந்தித்து, அவர்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்து வருகிறார்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சண்முகத்திடம் கோரிக்கை
இரண்டு தொகுதிகளிலும் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்ததாக சிலர் குற்றச்சாட்டு கூறுகின்றனர். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த சண்முகம் அவர்களிடம் இதை தெளிவாகக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். திமுக சொல்கின்ற ஸ்கிரிப்டை எடுத்துக்கொண்டு பேச வேண்டாம். எங்காவது பணம் கொடுத்ததாக ஆதாரம் இருந்தால் காட்டுங்கள். ஒரு தெருவிலாவது பணம் கொடுத்திருந்தால் காட்டுங்கள். GPay, PhonePe மூலம் பணம் கொடுத்ததாக இருந்தாலும் அதற்கான ஆதாரத்தை காட்டுங்கள்.
|இதையும் படிங்க: ‘தந்தை கருணாநிதி இயற்றிய சட்டத்தை மகன் மு.க. ஸ்டாலின் மதிக்க வேண்டும்’ - அமைச்சர் வன்னி அரசு அறிவுரை
40 ஆண்டுகால அரசியலில் இதுபோன்ற பணம் கொடுக்கும் முயற்சியில் நாங்கள் ஈடுபட்டதில்லை. தற்போது கூட அத்தகைய எந்த முயற்சியும் எங்களிடம் இல்லை. கடந்த நான்கு மாதங்களில் செய்த நல்ல பணிகளே எங்களுக்கு 100 சதவீத வாக்குகளை பெற்றுத்தரும். சண்முகம் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வேண்டுகோள்.
ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் திமுகவை நம்பி தவறான தகவல்களை பெற்று பேச வேண்டாம். அதற்கான அனைத்து விவரங்களையும் நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம். களத்தில் உள்ள உங்கள் தொண்டர்களிடம் உண்மையான தகவல்களை சேகரித்துவிட்டு பேச வேண்டும். நீங்கள் பேசுவது திமுகவுக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக உங்கள் கட்சியினரே கூறும் நிலை உள்ளது.