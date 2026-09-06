அதிமுக யாருடையை தலைமையில் செயல்படுகிறது என்றே தெரியவில்லை - அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விமர்சனம்
அதிமுகவில் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து கட்சியில் இருப்பவர்கள் தவெக பக்கம் வர தயாராக இருக்கிறார்கள் என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 6, 2026 at 3:42 PM IST
மதுரை: அதிமுக யாருடையை தலைமையில் செயல்படுகிறது என்றே தெரியவில்லை என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.
மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டியில் மாற்று கட்சியினர் ஆயிரம் பேர் தவெகவில் இணையும் விழா மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார் ”தமிழகம் முழுவதும் அலை அலையாய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில்தான் இணைகிறார்கள். அரசியல் எதிர்காலம் உள்ள கட்சி தவெகதான். மக்களோடு பயணம் செய்து, மக்களுக்கு சேவை செய்ய வந்துள்ள கட்சியாகவும், ஒட்டுமொத்த மக்களின் அன்பை பெற்ற கட்சியாகவும் தவெக உள்ளது” எனக் கூறினார்.
திமுகவை விமர்சித்த அவர், “திமுக கொள்கை இல்லாத கட்சி, திமுக மாவட்ட செயலாளர்களை யாராவது பார்த்ததுண்டா? திமுகவினரோ அதிமுகவினரோ ஆட்சியிலிருந்தபோது, அவர்களின் நிர்வாகிகளை பொதுமக்கள் பார்க்க முடியாது. இந்த நிலைமைதான் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்தது. கடந்த ஆட்சியாளர்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. சுத்தி, சுத்தி கொள்ளை மட்டுமே அடித்து வந்தனர்” எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினை விமர்சித்த அவர், “உதயநிதி மதியம் 3 மணிக்குதான் எழுந்திருக்க செய்கிறார். சென்னையில் மழை வெள்ளம் ஏற்பட்டப்போதும் அவர் தூங்கி கொண்டுதான் இருந்தார். தற்போது அவருக்கு ஒரு வேளையும் இல்லை. நன்றாக தூங்குகிறார்” என்றார்.
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அதிமுக குறித்து பேசிய அவர், “அதிமுக யாருடைய தலைமையில் நடக்கிறது என்றே தெரியவில்லை. அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏ-கள் யாரை பின் தொடர்வது என்று தெரியாமல் உள்ளனர். தன்னுடைய சொத்தை பாதுகாத்துக்கொள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுகவிடம் ஐக்கியம் ஆகிவிட்டார்” என கடுமையாக விமர்சித்தார்.
மேலும், “பொதுமக்கள் எந்த பிரச்சினையாக இருந்தாலும் என்னிடம் கொண்டு வாருங்கள். முடியாது என்று நான் சொல்லமாட்டேன். மதுரையில் பாதாள சாக்கடை வசதி ஏற்படுத்த ரூ. 2,400 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வருடத்தில் அதற்கான பணிகள் முடிவடையும். அதிமுக, திமுக என எந்த கட்சியினராக இருந்தாலும், மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று வந்தால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். அதிமுகவில் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து கட்சியில் இருப்பவர்கள் தவெக பக்கம் வர தயாராக இருக்கிறார்கள். அனைவரையும் வரவேற்று உரிய மரியாதை அளிக்கப்படும்” என்றார்.