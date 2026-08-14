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‘தேநீர் விருந்தில் கனிமொழி; டெல்லியில் பா.ஜ.க உடன் தி.மு.க மறைமுக கூட்டணி’ - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கடும் விமர்சனம்

கோவை மாணவர் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 2:23 PM IST

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சென்னை: தி.மு.க மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி டெல்லி தேநீர் விருந்தில் கலந்துகொண்டது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, ‘அக்கட்சி பா.ஜ.க-வுடன் மறைமுக உறவில் இருக்கிறது’ என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், “காவிரி தண்ணீரை தமிழகத்திற்கு திறந்துவிட கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து மறுத்து வரும் நிலையில், இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு, வரும் திங்கட்கிழமை விசாரணைக்கு வரவிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்க வேண்டிய நீரை பெறுவதற்கான அனைத்து சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளும் முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்கான அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து எடுக்கப்படும்” என்றார்.

மறைமுக கூட்டணி

மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அளித்த தேநீர் விருந்தில் கனிமொழி எம்.பி பங்கேற்றது குறித்து கேட்டதற்கு, “திமுக ஏற்கனவே பாஜகவுடன் மறைமுக கூட்டணியில் இருந்தனர். தற்போது நேரடியாகவே கூட்டணியில் இருக்கின்றனர். திமுகவினர் தங்களது குடும்ப உறுப்பினர்களை வழக்குகளில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக பாஜகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்” என்று விமர்சித்தார்.

மேலும், “தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான விவகாரத்தில் டெல்லியில் தி.மு.க இதுவரை ஒரு வார்த்தைகூட பேசவில்லை. நாம் கொண்டுவந்த தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்த்து வாக்களிப்போம் என்று அவர்கள் இதுவரை கூறவில்லை. திமுக டெல்லியில் பாஜகவின் அடிமையாகிவிட்டது” என்று சாடினார்.

தேநீர் விருந்து

தி.மு.க-வினர் மீது தொடுக்கப்பட்டுள்ள வழக்குகளின் மீது அமலாக்கத்துறை ரெய்டு நடத்தப்படுமா? என்று செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, “தி.மு.க ஆட்சியில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் கட்சி நிதி மற்றும் டாஸ்மாக் முறைகேடுகள் தொடர்பாக அனைத்து ஆதாரங்களும் எங்களிடம் இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. வழக்குகளிலிருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது. எல்லாம் சில காலம்தான்” எனக் கூறினார்.

கனிமொழி எம்.பி தேநீர் விருந்துக்கு செல்லவில்லை என்றும், நாடாளுமன்றத்தில் தங்களுடைய இட மாற்றம் குறித்து பேச சென்றதாகவும் விளக்கமளித்திருக்கிறார்களே என்று கேட்டதற்கு, “தேநீர் விருந்து நடப்பது அவருக்கு தெரியாதா? அங்கு சென்று தான் பேச வேண்டுமா? கடிதம் கூட கொடுத்திருக்கலாமே” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

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தொடர்ந்து, தி.மு.க ஆட்சியில் குடும்ப அரசியல் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வரவில்லை என்றும், தற்போது தவெக அரசின் செயல்பாடுகளால் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருவதாகவும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

கோவை மாணவர் கொலை சம்பவம் குறித்து கேட்டதற்கு, அது தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.

மேலும், சொத்து வரி உயர்வு என திமுக பொய்யான விளம்பரங்களை செய்துவருவதாக குற்றம்சாட்டிய அமைச்சர், கடந்த ஆட்சியில் ரூ.10 லட்சம் செலுத்த வேண்டிய இடத்தில் ரூ. 1 லட்சம் மட்டுமே செலுத்தப்பட்டு வந்ததாகவும், இதுபோன்ற முறைகேடுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், அந்த முறைகேடுகளை தற்போதைய அரசு சரிசெய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DMK DELIMITATION
KANIMOZHI MP TEA PARTY
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
தொகுதி மறுவரையறை
MINISTER NIRMAL KUMAR

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