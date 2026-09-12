மிசா விவகாரம்: டிடென்ஷன் காப்பி இல்லாத ஒரே தியாகி ஸ்டாலின் தான்- அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சனம்
மீண்டும் மீண்டும் ஸ்டாலினை தியாகியாக முன்னிறுத்துவதால் எந்தப் பயனும் இல்லை என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : September 12, 2026 at 2:04 PM IST
மதுரை: மிசா சட்டத்தின் கீழ் தடுப்புக் காவலில் வைத்திருந்தால் அதற்கான ஆவணம் இருக்க வேண்டும். டிடென்ஷன் காப்பி இல்லாத ஒரே தியாகி ஸ்டாலின் தான் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சித்தார்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில் குடமுழுக்கு விழாவையொட்டி மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தலைமையில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகராட்சி ஆணையர், மாநகர காவல் ஆணையர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
8 ஆயிரம் வாகனங்கள் நிறுத்த ஏற்பாடு
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், “மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மதுரைக்கு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், அவர்களுக்கு எந்தவித சிரமமும் ஏற்படாத வகையில் விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மதுரையில் 56 இடங்கள் வாகன நிறுத்துமிடங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சுமார் 8 ஆயிரம் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
முதற்கட்டமாக 2 ஆயிரம் பேருக்கு பாஸ் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் வழங்கப்படும் பாஸ்கள் தொடர்பான முடிவுகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை நிர்வாகமே மேற்கொள்ளும்.
பலத்த போலீசார் பாதுகாப்பு
குடமுழுக்கையொட்டி சுமார் 6 ஆயிரம் காவல் துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்படும். முதன்முறையாக அனைத்து துறைகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டு, பல்வேறு துறை தலைமை அதிகாரிகள் அங்கிருந்து பணிகளை கண்காணிக்க உள்ளோம்.
கோயிலை சுற்றிலும் பல்வேறு இடங்களில் 53 எல்இடி திரைகள் அமைக்கப்பட உள்ளது. கண்காணிப்பிற்காக சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் முக அடையாள தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான FRS வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அடிப்படை வசதிகள்
பக்தர்களுக்கு குடிநீர் வழங்க குழாய்கள் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மருத்துவக் குழுக்களும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்காலிக கழிப்பறைகளிலும் போதிய தண்ணீர் வசதி கிடைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மின்சாரத் துறையைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பக்தர்களின் போக்குவரத்து வசதிக்காக சுமார் 1,000 அரசு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஒரே நேரத்தில் அதிகளவில் பக்தர்கள் வெளியேறும் சூழலில், கூட்ட நெரிசல் ஏற்படாத வகையில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பக்தர்களை ஒழுங்குபடுத்தி வெளியேற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை?
குடமுழுக்கு நடைபெறும் செப்டம்பர் 16, 17 ஆம் தேதி மீனாட்சி அம்மன் கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பள்ளிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை வழங்குவது தொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகம் ஆலோசித்து வருகிறது. அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும்” என்றார்.
தமிழ் ஓதுவார்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்களா?
தொடர்ந்து, குடமுழுக்கு விழா ஏற்பாடுகளில் தமிழ் ஓதுவார்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதாக தமிழ் அமைப்புகள் கூறும் குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு, “நிர்வாகத்தில் எந்தவிதமான பாகுபாடும் இருக்காது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை என்ன திட்டமிடுகிறதோ அதன்படி தான் ஏற்பாடுகள் நடைபெறும். தேவையில்லாமல் எதையும் கூற வேண்டாம்” என்றார்.
மிசாவில் கைது செய்யப்பட்டதற்கான ஆவணம் எங்கே?
முதலமைச்சர் விஜய் மிசா குறித்து பேசியதை கண்டித்து திமுக சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், “மிசா சட்டத்தின் கீழ் மு.க.ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டாரா, இல்லையா? என்பதே விவாதமாக உள்ளது. ஸ்டாலினுக்கு டிடென்ஷன் ஆணை உள்ளதா? இதுவரை அந்த ஆணையை காட்டவில்லை. அவர்களது ஊடகங்களில் சில ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளனர். அவை சர்க்காரியா கமிஷனில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட சாட்சிய ஆவணங்கள் என்று கூறுகிறார்கள்.
ஒருவரை மிசா சட்டத்தின் கீழ் தடுப்புக் காவலில் வைத்திருந்தால் அதற்கான ஆவணம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஸ்டாலின் தொடர்பாக இதுவரை அத்தகைய டிடென்ஷன் ஆணை காட்டப்படவில்லை. டிடென்ஷன் காப்பி இல்லாத ஒரே தியாகி ஸ்டாலின் தான்.
மீண்டும் மீண்டும் ஸ்டாலினை தியாகியாக முன்னிறுத்துவதால் எந்தப் பயனும் இல்லை. அவர் மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டாரா என்பது தொடர்பான சர்ச்சை கடந்த 30 முதல் 40 ஆண்டுகளாக நீடித்து வருகிறது. மேலும், ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட்டுவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. எல்லோருக்கும் டிடென்ஷன் ஆணை இருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள். ஸ்டாலினுக்கு மட்டும் ஏன் இல்லை?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.