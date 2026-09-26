பட்டமளிப்பு விழாவில் 'திடீர்' மின்வெட்டு ஏன்? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்
விழாவின் போது மேடையில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் ஜெகதீஷ் சந்திரா உரையாற்றி கொண்டிருந்த போது, திடீரென மின்வெட்டு ஏற்பட்டது.
Published : September 26, 2026 at 4:18 PM IST
மதுரை: மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பங்கேற்ற அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில், திடீரென மின்வெட்டு ஏற்பட்ட சம்பவம் பேசு பொருளாகியுள்ளது.
மதுரை தமுக்கம் மைதான அரங்கில் மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழா இன்று (செப். 26) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மின்சாரம் மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பங்கேற்றார். மேலும், நிகழ்ச்சியில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பட்டமளித்தனர்.
தொடர்ந்து, விழாவின் போது மேடையில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் ஜெகதீஷ் சந்திரா உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போது, திடீரென மின்வெட்டு ஏற்பட்டது. அதனையடுத்து, சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற்றது. இதனால் அரங்கில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
The function premises was operated in generator due to power switch over from one generator to other generator due to which there was a power cut for 5 seconds. https://t.co/mO46UxFz4c— CTR.Nirmalkumar (@CTR_Nirmalkumar) September 26, 2026
இந்த நிலையில், மின்சாரத் துறை அமைச்சர் பங்கேற்ற அரசு விழாவில், உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது மின்வெட்டு ஏற்பட்ட சம்பவம் தற்போது பேசு பொருளாகியுள்ளது.
குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் குற்றச்சாட்டுகள் முன் வைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த சம்பவம் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இது தொடர்பாக சமூக வலைத்தளத்தில் செய்தி பரவியதையடுத்து, இந்த சம்பவத்திற்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மறுப்பு தெரிவித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இது குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், “அந்த நிகழ்ச்சி அரங்கம் ஜெனரேட்டரில் இயங்குகிறது. ஒரு ஜெனரேட்டரில் இருந்து மற்றொரு ஜெனரேட்டருக்கு மாற்றும் போது, 5 விநாடிகள் மட்டுமே மின்வெட்டு ஏற்பட்டது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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இந்த சூழலில், மின்தடை குறித்து விமர்சித்த திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், “தவெக ஆட்சியில் அமைச்சர் பெருமக்களுக்கே இந்த நிலை என்றால், சாமானிய மக்களின் கதி என்ன என்பதைச் சொல்லவே தேவையில்லை. இரண்டு நாட்களுக்கு முன், மின்வாரியத் தலைமையகத்தில் முதலமைச்சர் Review செய்யவில்லை. Reels-தான் எடுத்துவிட்டு வந்திருக்கிறார் போல” என சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
த.வெ.க. ஆட்சியில் அமைச்சர் பெருமக்களுக்கே இந்த நிலை என்றால், சாமானிய மக்களின் கதி என்ன என்பதைச் சொல்லவே தேவையில்லை.— M.K.Stalin (@mkstalin) September 26, 2026
இரண்டு நாட்களுக்கு முன், மின்வாரியத் தலைமையகத்தில் முதலமைச்சர் Review செய்யவில்லை. Reels-தான் எடுத்துவிட்டு வந்திருக்கிறார் போல.#மின்வெட்டு #PowerCut pic.twitter.com/ooqfb57Ad0
சமீபத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில், காற்றாலை மின்சாரம் உற்பத்தி குறைவாக இருந்ததால் தமிழ்நாட்டில் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதாகவும், இதனை சரி செய்ய கூடுதலாக 1,500 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், ஓரிரு இடங்களில் மின்மாற்றி (டிரான்ஸ்பார்மர்) பழுதானதால் மின்சார துண்டிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கலாம் என்றும் மின்வெட்டு புகார் குறித்து விளக்கம் அளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.