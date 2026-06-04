ஹார்டு டிஸ்க்கள் திருட்டு வழக்கில் யாரும் தப்பிக்க முடியாது; மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதி
சென்னை மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் டெண்டர் ஆவணங்கள் அடங்கிய ஹார்டு டிஸ்க்கள் திருடப்பட்டது தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : June 4, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: ஹார்டு டிஸ்க்கள் திருட்டு வழக்கில் யாரும் தப்பிக்க முடியாது, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் எச்சரித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் டெண்டர் கொள்முதல் மற்றும் விசாரணை தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள் அடங்கிய ஹார்டு டிஸ்க்கள் மாயமானது தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணையை நடத்தி வரும் நிலையில், மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "மின் வாரிய தலைமை அலுவலகத்திவ் பல ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் காணாமல் போனதாக கடந்த மாதம் கவனத்திற்கு வந்தது. இதுகுறித்து துறைரீதியான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதே நேரம், காவல்துறையினரும் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
சிசிடிவி காட்சிகள், இதர ஆதரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் முடிவில்தான் ஹார்டு டிஸ்க்கை யார் திருடினார்கள், எதற்காக திருடினார்கள், யார் யாருக்கு இதில் தொடர்பு உள்ளது உள்ளிட்ட விவரங்கள் தெரியவரும். முதல்கட்ட தகவலின்படி, அலுவலகத்திற்கு உள்ளே இருக்கும் ஊழியர்களுக்கும் இதில் தொடர்பு உள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது.
அரசை மிரட்டி பார்க்க முடியாது. யார் தவறு செய்திருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனக் கூறினார்.
மேலும், "தற்போது தலைமை அலுவலகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளில் உள்ள அனைத்து தரவுகளையும் பாதுகாப்பாக வைக்கவும், அவற்றை பேக்அப் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும் உத்தரவிட்டுள்ளோம். ஒப்பந்தங்கள், டெண்டர் விவரங்கள், ஒப்பந்த ஊழியர்கள் குறித்த விவரங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் பேக்அப் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
எந்தெந்த ஆவணங்கள் உள்ளன, எவை தொலைந்து போய் உள்ளன என்பது குறித்தும் ஆராய்ந்து வருகிறோம். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் யார் யாருக்கெல்லாம் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. சில ஹார்டு டிஸ்க்குகள் எடுத்தால் தப்பித்துவிடலாம் என நினைக்கிறார்கள். அது நிச்சயம் முடியாது" என்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீது சந்தேகம் உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு, “செந்தில் பாலாஜி இருந்த காலகட்டத்தில்தான் டிரான்ஸ்பார்மர் ஊழல் நடைபெற்றது. அந்த விவகாரம் சிபிஐ வசம் உள்ளது. விசாரணை நடைபெற்று கொண்டிருக்கும்போது நான் எது சொன்னாலும் சரியாக இருக்காது" என்று அமைச்ச்ர் பதிலளித்தார்.
சமீபக்காலமாக மின்தடை அதிகரிப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் எல்லாம் பழையனவாக உள்ளன. அவற்றை மாற்ற வேண்டும். மின்தடைக்கான முக்கிய காரணங்களை கண்டறிந்து அவை சரி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. வரும் காலங்களில் மின்சாரம் சீராக வழங்கப்படும். மின் தடை குறித்த புகா்களின் மீது மொபைல் டீம் உடனடியாக செயல்பட்டு தீர்வு கண்டு வருகின்றனர்" என்றார்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த மாதம் டெண்டர் கொள்முதல் உட்பட பல முக்கிய ஆவணங்கள் அடங்கிய சுமார் 10-க்கும் மேற்பட்ட ஹார்டு டிஸ்க்கள் காணமல் போனதாக அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.
இதுகுறித்து முதலில் மின்வாரிய கண்காணிப்பு பிரிவின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு, பின்னர் சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டு வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக மின்மாற்றி கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் 397 கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்ததாக எழுத புகார் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், ஹார்டு டிஸ்க்குகள் காணாமல் போய் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒருவர் கைது: மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் ஹார்டு டிஸ்ட் திருடு போனது குறித்து, திருவல்லிக்கேணி துணை ஆணையர் ஜெயச்சந்திரன் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் பல்வேறு கோணத்தில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இந்த நிலையில் தனிப்படை போலீசார் இந்த வழக்கு தொடர்பாக ஒருவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவர் அங்கு ஒப்பந்த ஊழியராக பணியாற்றி வரும் கோபிநாத் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது.
அவரிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் ஹார்டு டிஸ்க்களை திருடி விற்றால் பணம் கிடைக்கும் என்பதால் அதை திருடியதாக கோபிநாத் வாக்கு மூலம் அளித்துள்ளதாக காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. ஆனால் போலீசார், அந்த ஹார்டு டிஸ்க்களை யாருக்காக திருடினார் அதை விற்று எவ்வளவு பணம் வாங்கினார் போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் திருடப்பட்ட ஒவ்வொரு ஹார்ட் டிஸ்க்களில் விலையும் 35 ஆயிரம் ரூபாய் எனவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட கோபிநாத் இடம் வேறு யாருக்கெல்லாம் இந்த திருட்டு சம்பவத்தில் தொடர்புள்ளது, யாருக்காக இந்த திருட்டு சம்பவம் நடைபெற்றது என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்துகின்றனர்.
இந்த திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக இதுவரை 8 புகார்களை தமிழ்நாடு மின்வாரிய நிர்வாக பிரிவு அதிகாரிகள் காவல் நிலையத்தில் அளித்துள்ளனர்.