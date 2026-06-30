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பாஜக பின்னணியில் திமுக, அதிமுக இணைந்து ஆட்சியமைக்க முயன்றன - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீண்டும் குற்றச்சாட்டு

ஆளுநரை மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்புதான் சந்தித்தோம், அதில் எந்த அரசியல் நோக்கமும் இல்லை என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 6:06 PM IST

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சென்னை: பாஜக பின்னணியில் திமுக, அதிமுக இணைந்து ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்தன என மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீன், திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்ததாக கூறியிருக்கிறார். இதையே நாங்கள் கடந்த ஒரு மாதமாக தொடர்ந்து கூறி வருகிறோம். திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தன.

இந்த முயற்சிக்குப் பின்னால் திட்டமிட்டு செயல்பட்டது பாரதிய ஜனதா கட்சிதான். பாஜக மறைமுகமாக இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டது என்று நாங்கள் தொடர்ந்து கூறி வந்தோம். அதைத்தான் இன்று காதர் மொய்தீன் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் தங்களது குடும்பங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக, பாஜக முழு ஆதரவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயன்றனர். வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த மறுநாளிலிருந்தே தவெக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது, எங்களது தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக வரக்கூடாது என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் செயல்பட்டன.

அதனால்தான் அவர்களது கூட்டணியில் இருந்து பலர் வெளியேறினர். எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்வதற்கும் இதுவே முக்கிய காரணம். தற்போது உண்மைகள் ஒவ்வொன்றாக வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன” என பகிரங்க குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “எங்களது தலைவர் விஜய் முன்பே, திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் தான் போட்டி என்று கூறியிருந்தார். ஆனால் இன்று அனைத்து தீய சக்திகளும் ஒன்றிணைந்து நிற்கின்றன. மக்கள் அளித்த தீர்ப்புக்கு எதிராக செயல்பட அவர்களது கூட்டணிக் கட்சியினரே தயாராக இல்லை. அதனால்தான் அவர்கள் தற்போது எங்களுடன் இணைந்து ஆட்சியில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இவர்கள் செய்த செயலால் இனிமேல் தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சிதான் தொடரும் என்பதை உறுதியாகக் கூற முடியும். இந்த உண்மையை தமிழக மக்களும் நன்கு புரிந்துகொள்வார்கள்” எனக் கூறினார்.

மேலும், நாளை நடைபெறவுள்ள கூட்டணிகள் கட்சிகள் கூட்டத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கும் முறையாக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் ஒப்புதல் அளித்து பங்கேற்க உள்ளனர் என்றார்.

ஆளுநரை சந்தித்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அது அலுவலக ரீதியிலான, மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்புதான். உயர்கல்வி அமைச்சரும் உடன் இருந்தார். வேறு எந்த அரசியல் நோக்கமும் இல்லை” என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறினார்.

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முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஒப்புதல் பெறவே ஆளுநரை சந்தித்தீர்களா என்ற கேள்விக்கு, “அதற்காக இல்லை. அந்த விவகாரத்திற்கான கோப்புகள் ஏற்கெனவே ஆளுநரிடம் உள்ளன. அதில் முடிவு எடுப்பது அவருடைய பொறுப்பு. நேரடியாக அழுத்தம் கொடுக்கவோ, வலியுறுத்தவோ அவசியமில்லை. முடிவு எடுக்காமல் இருப்பதற்கான காரணத்தை அவர்தான் விளக்க வேண்டும்” என்றார்.

அமைச்சர் சரத்குமார் மீதான குற்றச்சாட்டு குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அவர் அதற்கு ஏற்கெனவே விளக்கம் அளித்துள்ளார். அந்த விளக்கத்தை கட்சியும் ஆய்வு செய்து சரிபார்த்து வருகிறது. அதன்பிறகு தேவையான முடிவு எடுக்கப்படும்” என்றார்.

எந்த நேரத்திலும் தேர்தல் வரலாம் என்ற மு.க.ஸ்டாலின் கருத்து குறித்து, “அவர்கள் இன்னமும் ஆட்சியை கவிழ்க்கும் முயற்சியைத் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குதிரை பேரம் மூலம் எப்படியாவது ஆட்சியை அமைக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். தங்களது சொத்துகளையும், வழக்குகளிலிருந்து தப்பிக்கவும் இந்த முயற்சி நடைபெறுகிறது” என்றார்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொடர்பான கேள்விக்கு, “வைகோ மிகவும் மூத்த தலைவர். அவர் எப்போதும் பதவிக்காக ஆசைப்பட்டதில்லை. வாய்ப்பை விட்டுக்கொடுத்து மக்களுக்காகவே அரசியல் செய்தவர். இன்று மக்கள் அளித்த தீர்ப்புக்கு எதிராக செயல்படும் ஸ்டாலினுடன் இணைந்து பயணிக்க முடியாத சூழல்தான் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால்தான் பலர் அவரைவிட்டு வெளியேறுகிறார்கள்.

இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் திமுகவும், அதிமுகவும் பாஜகவுடன் இணைந்து, இரு குடும்பங்களும் தலா ஒரு மத்திய அமைச்சரவைப் பதவியைப் பெற்றுக்கொண்டாலும் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை. வட இந்தியாவில் இதுபோன்ற பல அரசியல் நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளன. அதுபோன்ற நிலை தமிழகத்திலும் ஏற்படலாம்” என்றார்.

இறுதியாக, நாளைய கூட்டணிக் கட்சிகள் கூட்டத்தில் ஊழலுக்கு எதிரான தவெகவின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் அரசியல் அஜெண்டா குறித்து தெளிவாக அறிவிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறினார்.

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