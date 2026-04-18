ETV Bharat / state

அமைச்சர் நாசர் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை; மாஃபா பாண்டியராஜன் குற்றச்சாட்டு

ஆவடியில் அரசு கலைக் கல்லூரி, பொறியியல் கல்லூரி கொண்டுவரப்படும் என்று அளித்த வாக்குறுதிகளை அமைச்சர் நாசர் நிறைவேற்றவில்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் குற்றம்சாட்டினார்.

பாஜக வேட்பாளருடன் மாஃபா பாண்டியராஜன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 11:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஆவடி: அமைச்சர் நாசர், ஆவடி தொகுதி மக்களுக்கு அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதை ஒட்டி, அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆவடியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் நாசர் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் பாஜகவை சேர்ந்த ராஜசிம்ம மகேந்திரா போட்டியிடுகிறார்.

இந்நிலையில், பாஜக வேட்பாளர் ராஜசிம்ம மகேந்திராவை ஆதரித்து ஆவடி முன்னாள் எம்எல்ஏவும், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சருமான மாஃபா பாண்டியராஜன் திறந்த வாகனத்தில் வீதி வீதியாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார்.

பின்னர், மாஃபா பாண்டியராஜன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது, "அமைச்சர் நாசர், கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின்போது 20 வாக்குறுதிகளை அளித்தார். அந்த வாக்குறுதிகள் எதையும் அவர் நிறைவேற்றவில்லை. ஆவடியில் அரசு கலைக் கல்லூரி, பொறியியல் கல்லூரி கொண்டுவரப்படும் என்று சொன்னார்கள். அவர்கள் எதையும் கொண்டுவரவில்லை.

கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய அதிமுக ஆட்சியில் ஆவடியில் டைடல் பார்க் திட்டம் கொண்டுவர முடிவு செய்யப்பட்டு, 2016ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. 35 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் திட்டம் வகுக்கப்பட்பட்டது. கரோனா வரவில்லை என்றால் கடந்த அதிமுக ஆட்சியிலேயே டைடல் பார்க் தொடங்கப்பட்டிருக்கும். சட்டப் பேரவையில் அதிமுக பலமுறை வலியுறுத்தியும், திமுக அரசு அந்த திட்டத்தை விரிவுபடுத்த எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. எனவே, வரும் தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர் ராஜசிம்ம மகேந்திரா வெற்றி பெற்றால், மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் டைடல் பார்க் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்.

ஆவடியில் உள்ள அனைத்து பாலங்களும் அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டவை. பட்டாபிராம் மேம்பாலம் கூட திமுகவினர் முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை. அதேபோல், கடந்த அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி நாசர் வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்.

ஆவடியில் உள்ள சி.டி.எச் சாலை விரிப்படுத்தப்படும். திருச்சி, ராமேஸ்வரம் போன்று திருநின்றவூரில் உள்ள இருதயாலீஸ்வரர் ஆலயம், பெருமாள் ஆலயம் போன்ற பழமையான கோவில்கள் புனித நகரமாக அறிவிக்க முயற்சிக்கப்படும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ஆவடி
பாஜக
மாஃபா பாண்டியராஜன்
BJP
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.