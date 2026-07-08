‘உங்களில் ஒருவன் நான்’ - பெண் தொழிலாளர்களுடன் தரையில் அமர்ந்து குறைகளைக் கேட்ட அமைச்சர் என். ஆனந்த்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மானுடன் இணைந்து நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த் பல்வேறு இடங்களில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
Published : July 8, 2026 at 9:05 AM IST
விழுப்புரம்: விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின் பெண் தொழிலாளர்களுடன் அமைச்சர் என். ஆனந்த், ஒன்றாக தரையில் அமர்ந்து கலந்துரையாடி அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் மற்றும் தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் ஆகியவர்கள் நேற்று விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, கெடார், காணை ஆகிய இடங்களில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
விக்கிரவாண்டியில் நேரடியாக கள ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் என்.ஆனந்த், விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின் கீழ் அப்பகுதியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண் தொழிலாளர்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் சாலை ஓரத்தில் ஒன்றாக அமர்ந்து பேசினார்.
அவர்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்த அமைச்சர், அவற்றுக்கான நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார். த.வெ.க அமைச்சரின் இந்த எளிமையான அணுமுறை அங்கிருப்பவர்கள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
அதனைத்தொடர்ந்து, வெங்கந்தூரில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் அமைச்சர் என். ஆனந்த் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்கு மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடிய அவர், பென்சில், ஸ்கேல், ரப்பர் உள்ளிட்ட தேவையான உபகரணங்களை வழங்கினார். மேலும், பள்ளி முடிந்து வேனில் புறப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் சாக்லேட்டுகளை வழங்கி மகிழ்வித்தார்.
பள்ளியை தொடர்ந்து, வெளியில் குடிநீர் குழாயில் குடத்தில் நீர் பிடித்து கொண்டிருந்த பெண்ணிடம், குடிநீர் வாங்கி பருகினார். பின்னர், வீரமூர் பகுதியில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த அவர், அங்கு அமைந்துள்ள நெகிழி கழிவு அரைக்கும் மையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, அங்கு வேலை செய்துக்கொண்டிருந்த தூய்மை பணியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர்களுடன் ஒன்றாக தரையில் அமர்ந்து பேசிய அவரிடம், மாத ஊதியத்தை இடைத்தரர்கள் இன்றி நேரடியாக வழங்க வேண்டும் என தூய்மைப் பணியாளர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
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அதனை கேட்டறிந்த அமைச்சர் அதற்கான உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்துடன், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அரசு சார்பில் தலா ரூ. 50,000 கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், அவர்களுக்கு தனி மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
மேலும், இதுவரை நலவாரியத்தில் பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு உடனடியாக பதிவு செய்ய தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்து தரப்படும் என உறுதியளித்தார். இவர்களை தொடர்ந்து, தென்னமாதேவி பகுதியில் களிமண்ணால் அழகு சாதனப் பொருட்கள் மற்றும் சுடுமண் பொம்மைகள் தயாரிக்கும் மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினரை சந்தித்து அவர்களின் பணிகளை பார்வையிட்டார்.
இறுதியாக, விழுப்புரம் ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே புதிதாக அமைக்கப்பட்ட 'டர்ஃப்' கிரிக்கெட் மைதானத்தை திறந்த வைத்த அவர், மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மானும் கிரிக்கெட் விளையாடி மகிழ்ந்தார்.