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மேகதாது அணை விவகாரம்: புதிய நடுவர் மன்றத்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது என அமைச்சர் என்.ஆனந்த் உறுதி

ஒன்றிய அரசும், கர்நாடகாவும் புதிய வழிகாட்டுதலின்கீழ், மேகதாது திட்டத்தை மறைமுகமாக மேற்கொண்டால் நாம் கைகளை கட்டிக் கொண்டு வேடிக்கை பார்க்க முடியாது என அமைச்சர் என்.ஆனந்த் பேசினார்.

பேரவையில் உரையாற்றும் அமைச்சர் என்.ஆனந்த்
பேரவையில் உரையாற்றும் அமைச்சர் என்.ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 4:00 PM IST

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சென்னை: புதிய நடுவர் மன்றம் அமைவதால் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என அமைச்சர் என்.ஆனந்த் உறுதியளித்தார்.

ஜூன் 18 ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கிய தமிழக சட்டப்பேரவை இன்று 3வது நாளாக நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய சட்டமன்ற நிகழ்வில், மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விவகாரம் குறித்து பேசிய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த், "காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் தமிழ்நாடு துளி அளவும் சமரசம் செய்து கொள்ளாது" என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழர்கள் நலன் கருதி முதலமைச்சரின் ஆலோசனைப்படி, மேகதாது திட்டத்தை முறியடிக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், சிலர் காவிரி தொடர்பான புதிய நடுவர் மன்றம் அமைப்பது சரியான நடைமுறை அல்ல என தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பிரச்சனையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த முதலமைச்சர் விஜய், டெல்லி சென்று காவிரி நதிநீர் விவகாரம் தொடர்பாக, தமிழ்நாட்டின் நியாயமான கவலைகளை குறிப்பிட்டு கோரிக்கை மனுவை சமர்ப்பித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் இல்லாமல் மேகதாது அணையில் எந்தவிதமான கட்டுமான பணிகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என அந்த கோரிக்கையில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

2018-ம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி, தென்மாநிலங்களுக்கான உறுதி செய்யப்பட்ட 50% நம்பகத்தன்மை கொண்ட 740 TMC தண்ணீர் பங்கீட்டை எந்தவொரு புதிய நடுவர் மன்றமும் மாற்ற முடியாது. எனவே, கர்நாடகா தமிழ்நாட்டிற்கு கொடுக்கும் 177.25 TMC- தண்ணீரிலும் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது.

2018 தீர்ப்பில் உபரிநீர் குறித்து துல்லியமாக கணக்கிடப்படவில்லை. அதை பயன்படுத்தி, கர்நாடகா உச்சநீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே ஒரு வழக்கை தொடர்ந்தது. நதிநீர் தாவா சட்டத்தின்படி, இத்தகைய பிரச்சனையை ஒரு நடுவர் மன்றத்தால் மட்டுமே தீர்க்க முடியும் என்பது நமது வாதம்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கர்நாடகாவின் விரிவான திட்ட அறிக்கையை நிராகரித்துவிட்டது என்று கூறுவது முற்றிலும் தவறானது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கர்நாடகாவின் விரிவான திட்ட அறிக்கையை நிராகரிக்கவில்லை. மாறாக, எவ்வித கருத்தும் கூறாமல் மத்திய நீர்வளத்துறை ஆணையத்திடமே திருப்பி அனுப்பியுள்ளது. எனவே ஆபத்து இன்னும் நீங்கவில்லை.

ஒன்றிய அரசும், கர்நாடகாவும் புதிய வழிகாட்டுதலின் கீழ், மேகதாது திட்டத்தை மறைமுகமாக மேற்கொண்டால் நாம் கைகளை கட்டிக்கொண்டு வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. எனவே, புதிய நடுவர் மன்றம் அமைவதால், தமிழ்நாட்டிற்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது” என உறுதியளித்தார் அவர்.

தொடர்ந்து பேசிய சிபிஐ எம்எல்ஏ தளி ராமச்சந்திரன், "புதிய திருத்தம் எதுவும் தேவையில்லை என்பதே எங்களது கருத்து. ஏனெனில், ஏற்கெனவே காவிரி பிரச்சனை தொடர்பாக நடுவர் மன்றம் செயல்பட்டு வருகிறது. அதனடிப்படையில் தான் இந்த விவகாரம் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்.

கர்நாடகா அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் முதல் அடுத்த ஆண்டு மே வரை தமிழ்நாட்டிற்கு மொத்தம் 177.25 டி.எம்.சி நீரை மாதந்தோறும் ஒதுக்கீடு செய்து வழங்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு அமலில் உள்ள சூழலில், புதிதாக ஒரு நடுவர் மன்றம் அமைப்பது தமிழ்நாட்டிற்கே பாதகமாக அமையும். அது நாமே சென்று முதலை வாயில் சிக்கிக்கொள்வதை போன்ற நிலையை உருவாக்கும்.

எனவே, புதிய நடுவர் நீதிமன்றம் அமைப்பதை ஏற்க முடியாது. அதற்கு பதிலாக, ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ள தீர்ப்புகளையும், முதலமைச்சர் கொண்டு வந்துள்ள தீர்மானத்தையும் மீண்டும் வலியுறுத்தி, மத்திய அரசு அதனை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்கள் நிலைப்பாடு” என்றார்.

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அதற்கு பதிலளித்து பேசிய பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் குரலாகவும், விவசாயிகளின் குரலாகவும், காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக ஆட்சிக்கு வந்தபின் முதலமைச்சர் தலைமையில் அவசரக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. காவிரி ஆணையம் மீது நாம் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டோம். இந்த ஆணையத்தை உடனடடியாக ரத்து செய்து முழுவதுமாக மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்ற வகையிலான புதிய ஆணையத்தை அமைக்க வேண்டும் என்பதுதான் நமது சட்டவல்லுனர்களின் ஆலோசனை.

இதற்கும் 2018-ல் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புக்கும், எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது. சட்ட வல்லுநர்களின் ஆலோசனைப்படி, ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டிய நிலையில் நாம் உள்ளோம். புதிதாக ஒரு ஆணையம் வரும்போது நமக்கான கால அவகாசம் கிடைக்கும். புதிதாக அமையவிருக்கும் ஆணையம் 2018 உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட ஆணையம் கிடையாது.

மேகதாது அணை தொடர்பாக அணையை கட்ட வேண்டுமா? கட்டக்கூடாதா? என்பது தொடர்பாக மட்டுமே புதிய ஆணையம் உருவாக்க வேண்டும். Detailed project report-ஐ வாங்குனது தவறு என்று கூறுகிறோம். ஆனால் ஆணையம் அந்த ப்ராஜெக்டை வாங்கியுள்ளார்கள். அந்த ஆணையம் ஒருதலைபட்சமாக முடிவு எடுத்துவிட்டால், நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் சட்ட சிக்கல்கள் வரும். ஆகையால் ஆணையத்தையே ரத்து செய்துவிட்டு, மேகதாதுவிற்காக மட்டுமே புதிய ஆணையத்தை உருவாக்க தயாராக உள்ளோம்.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் குடிநீர் பிரச்சனை இருப்பதாகக் கூறி, சட்ட சிக்கல் நிறைந்த மற்றொரு நிலைப்பாட்டை கர்நாடக அரசு எடுக்கிறது. கர்நாடகா அரசு மேகதாதுவில் புதிதாக அணையை கட்டுவதாகக் கூறுகிறது. இதனை தடுக்க புதிதாக ஒரு ஆணையத்தை உருவாக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் முடிவெடுத்துள்ளார்.

தமிழக மக்களுக்காகவும், விவசாயிகளுக்காகவும் நாம் ஒரே கூட்டணியாக எப்போதும் குரல் கொடுப்போம். உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி, நமது தமிழ்நாட்டின் உரிமையை முதலமைச்சர் நிலைநாட்டுவார். இது ஒரு லீகல் ஸ்டேட்டர்ஜி என்பதை நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்கிறோம்” என்றார்.

TAGGED:

காவிரி நதிநீர் விவகாரம்
மேகதாது அணை விவகாரம்
MEKEDATU DAM ISSUE
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CAUVERY ISSUE ON TN ASSEMBLY

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