ரூ.500 கோடியில் நீர்நிலைகள் சீரமைக்கும் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் அமைச்சர் என்.ஆனந்த்
நீர்நிலைகள் மற்றும் வரத்துக் கால்வாய்களை புனரமைக்கும் வகையில் ’வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டம்’ தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 17, 2026 at 11:48 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ரூ.500 கோடியில் 11 ஆயிரம் நீர்நிலைகள் சீரமைக்கும் மாபெரும் திட்டத்தை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் சென்னையில் தொடக்கி வைத்தார்.
வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையிலும், மழைநீரை முறையாக சேமித்து நீர்வளத்தைப் பாதுகாக்கும் வகையிலும் தமிழ்நாட்டில் 10,185 வரத்துக் கால்வாய்கள் மற்றும் 809 ஏரிகள், குளங்கள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 11 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நீர்நிலைகளை ரூபாய் 500 கோடி மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கும் பணிகளை ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தார்.
’வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டம்’ தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நீர்நிலைகள் மற்றும் வரத்துக் கால்வாய்களை புனரமைக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் நீர்நிலைகளில் தேங்கியுள்ள மண் மற்றும் வண்டல் உள்ளிட்டவற்றை அகற்றி, நீர்வரத்துக் கால்வாய்களை சீரமைப்பதன் மூலம் மழைக் காலங்களில் ஏரிகள், குளங்களுக்கு தண்ணீர் தடையின்றி சென்றடைவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
மேலும், மழைநீரை முறையாக சேமித்து நீர்நிலைகளின் கொள்ளளவை அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவதும் இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் என ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நிறுவனத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன் மூலம் விவசாயத்துக்கும், கிராமப்புறங்களின் குடிநீர் தேவைக்கும் தேவையான நீர்வளத்தைப் பாதுகாக்க முடியும். மேலும் பருவமழையின் போது நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் பகுதிகளில் நீர் தடையின்றி செல்லும் வகையில் வரத்துக் கால்வாய்கள் சீரமைக்கப்படுவதால் வெள்ளநீர் தேங்கும் வாய்ப்பையும் குறைக்க முடியும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காட்டாங்குளத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட நெடுங்குன்றம் ஊராட்சியில் உள்ள புத்தூர் கிராம ஏரி வரத்துக் கால்வாய் புனரமைப்புப் பணிகள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டன. ரூ.3.19 கோடி மதிப்பீட்டிலான இப்பணியை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் மண்வெட்டியுடன் நேரடியாகப் பணியைத் தொடங்கி வைத்தார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் முதற்கட்டமாக 52 புதிய குளங்கள் மற்றும் 447 நீர்வரத்துக் கால்வாய்களைச் சீரமைக்கும் பணிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிகழ்ச்சியில் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் சரத்குமார், செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் வீரப்பன், செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தியாகராஜன், திருப்போரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயராஜ், ஊராட்சித் துறை ஆணையர் அமுதவல்லி உள்ளிட்டோர் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.