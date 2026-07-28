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அடையாறு ஆற்றை சீரமைக்கும் பணி: கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் அமைச்சர் ஆனந்த்

மேகதாது விவகாரம் குறித்து ஒன்றிய அமைச்சர் புரிதல் இல்லாமல் பேசியுள்ளார். நாங்கள் சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுப்போம் என அமைச்சர் ஆனந்த் தெரிவித்தார்.

சீரமைக்கும் பணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் ஆனந்த்
சீரமைக்கும் பணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 2:49 PM IST

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சென்னை: அடையாறு ஆற்றை சீரமைக்கும் பணியை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் உள்ள கூவம், அடையாறு, கொசஸ்தலை, பக்கிங்காம் கால்வாய், ஒக்கிய மடுவு ஆகிய வடிகால்கள், வேளச்சேரி ஏரி, புழல் ஏரி, உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் உள்ள நீர்நிலைகளை சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

முதற்கட்டமாக நேற்று (ஜூலை 27) கோயம்பேடு அருகிலுள்ள பாடிக்குப்பம் கூவம் நீர் நிலையை தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், 2வது நாளான இன்று (ஜூலை 28) ஆலந்தூர் வட்டம் மணப்பாக்கம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அடையாறு ஆற்றினை சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றது. இதனை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தார்.

இந்நிகழ்வின்போது, அடையாறு ஆற்றின் நீரோட்டத்தை மேம்படுத்துதல், மழைக்காலங்களில் வெள்ளநீர் சீராக வடிந்தோடுவதை உறுதிசெய்தல், நீர்நிலையின் கொள்ளளவை அதிகரித்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்த அமைச்சர் ஆனந்த், பணிகளை தரமாகவும், விரைவாகவும் நிறைவேற்றுமாறு அறிவுறுத்தினார்.

சீரமைக்கும் பணியை தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் ஆனந்த்
சீரமைக்கும் பணியை தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஆனந்திடம், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட தமிழகம் உட்பட பிற மாநிலங்களின் ஒப்புதல் கர்நாடகாவுக்கு தேவையில்லை என்று நாடாளுமன்றத்தில் ஒன்றிய அமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சவுத்ரி பேசியது தொடர்பான கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு, “மேகதாது விவகாரம் குறித்து ஒன்றிய அமைச்சர் புரிதல் இல்லாமல் பேசியுள்ளார். நாங்கள் சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுப்போம்” என்றார்.

அப்போது, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, ஆலந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஹரிஷ், தெற்கு வட்டார துணை ஆணையர் அஃதாப் ரசூல் தலைமை பொறியாளர் ஜானகி, நீர்வளத்துறை பொறியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தினர் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

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சோழிங்கநல்லூர் ஓ.எம்.ஆர் மற்றும் ஈ.சி.ஆர் சாலை இணைப்பு பாலம் அருகே அமைந்துள்ளது தெற்கு பக்கிங்கம் கால்வாய். இதில் அதிகளவில் ஆகாயத்தாமரை மற்றும் நெகிழி உள்ளிட்ட பொருட்கள் மிதந்து காணப்படுகின்றன. இதனால், நீரோட்டம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவது மட்டுமின்றி, நீர் கடத்தும் திறனையும் குறைக்கின்றது.

மேலும், மழைக்காலங்களில் நீர்த்தேக்கம் ஏற்பட்டு வெள்ள அபாயம் அதிகரிப்பதுடன் பொதுமக்கள் மற்றும் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் என அஞ்சப்படுகிறது. குறிப்பாக, தேவையற்ற நீர்த்தேக்கத்தினால் துர்நாற்றம் மற்றும் கொசு உற்பத்தி ஆவது மட்டுமின்றி சுகாதாரக்கேடும் ஏற்படுகின்றது.

எனவே, அமைச்சர் உத்தரவின்படி சோழிங்கநல்லூருக்கு அமைந்துள்ள தெற்கு பக்கிங்கம் கால்வாயில் அமைந்துள்ள ஆகாயத்தாமரை, மிதக்கும் பொருட்கள் மற்றும் கழிவுகள் ஆகியவற்றை அகற்றி மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தங்கு தடையின்றி கடலில் கலக்க வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில் பருவமழை காலத்திற்கு முன்னர் வெள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பக்கிங்கம் கால்வாயை தூர்வாரும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

அமைச்சர் ஆனந்த்
மேகதாது விவகாரம்
MEKEDATU DAM ISSUE
MINISTER ANAND
MINISTER N ANAND MEKEDATU ISSUE

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