தெரு நாய்களை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை - அமைச்சர் முத்துசாமி வேதனை

அரசு மதுபானக் கடைகளில் காலி மது பாட்டில்களை திரும்ப பெறவேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அந்த உத்தரவு அவசியமானது, நியாயமானதும் கூட என அமைச்சர் முத்துச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் முத்துசாமி பேட்டி
அமைச்சர் முத்துசாமி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
ஈரோடு: தெரு நாய்களை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. அவைகளை பிடித்து 50 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை கொண்டு சென்றுவிட்டாலும் மீண்டும் அதே இடத்திற்கு வந்து விடுகிறது என அமைச்சர் முத்துசாமி பேட்டி அளித்துள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டத்திலுள்ள மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை மதுவிலக்கு ஆயத் தீர்வைத் துறை அமைச்சர் முத்துசாமி, சட்டமன்றத் உறுப்பினர், மேயர் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர். ஆண்டுக்கு ரூ. 7 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படவுள்ள இந்த காலை உணவு திட்டத்தால் ஈரோடு முழுவதும் பணிபுரிகிற 4,582 தூய்மைப் பணியாளர்கள் பயன் பெறுவர்.

இவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு சுவையாக இருக்க வேண்டுமென முதல்வர் அறிவுறுத்தி இருப்பதாகவும், உணவின் தரமும் அளவும் குறைந்து விடாமல் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் முத்துசாமி தெரிவித்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் முத்துசாமி, “தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் கண் துடைப்புக்காக ‘தூய்மைப் பணியாளர்கள் காலை உணவு திட்டம்’ தொடங்கப்படவில்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அரசு மதுபானக் கடைகளில் காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறவேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அந்த உத்தரவு அவசியமானது, நியாயமானதும் கூட. விவசாயிகள், பொதுமக்கள், வனவிலங்குகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற வகையில் அந்த உத்தரவை எல்லா இடங்களிலும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. அதுவரை நம் பணியாளர்கள்தான் காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெற வேண்டும்.

ஏனென்றால் இட பற்றாக்குறை, வேலைப்பளு போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு, தனியார் ஏஜென்சியிடம் காலி மதுபாட்டில்கள் பெறுவதற்கான ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்த நீதிமன்றம் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டுமென அரசு கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. அதே நேரத்தில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் திரும்ப பெறும் வகையில் அந்தந்த மது நிறுவனங்களிடம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

அடுத்து தெரு நாய்கள் பிரச்சினை குறித்து பேசிய அமைச்சர் முத்துசாமி, “தெரு நாய்களை ஒன்று செய்ய முடியவில்லை என சமூக ஆர்வலர்கள் நீதிமன்றம் செல்கின்றனர். 50 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை நாய்களை பிடித்துச் சென்று விட்டாலும் அந்த இடத்திற்கே திரும்ப வந்து விடுகிறது. தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த அந்தந்த உள்ளாட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து மனமகிழ் மன்றங்களுக்கு பார் சட்டவிதிமுறைகளின் படி தான் அனுமதி வழங்கப்படுவதாகவும், வரும்காலங்களில் அவற்றிற்கு அனுமதி அளிக்கப் போவதில்லை என்றும் அரசு தெளிவாக கூறியிருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், இதுவரை ஏறத்தாழ 500 மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டு இருப்பதாகவும், தற்போது 400 சில்லறைக் கடைகளே இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

