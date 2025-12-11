'செட்டிலேயே வாழ்ந்து, செட்டிலேயே முதலமைச்சர் ஆவேன் என்கிறார்' - விஜயை விமர்சித்த அமைச்சர்
அதிமுக கட்சியின் கூடாரம் கலைந்து வருவதாக வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.
Published : December 11, 2025 at 8:28 PM IST
காஞ்சிபுரம்: செட்டிலேயே வாழ்ந்து, செட்டிலேயே முதலமைச்சர் ஆவேன் என்று சொல்கிறார்கள் என தவெக தலைவர் விஜயை வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர் செல்வம் மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.
திமுகவின் ‘என் வாக்குச்சாவடி – வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ என்ற இரண்டாம் கட்ட பிரச்சாரத்தை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சென்னையில் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில், மாநகராட்சிக்குட்பட்ட உட்பட்ட பிள்ளையார் பாளையம் பகுதியில் வாக்குச் சாவடி கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், பங்கேற்ற வேளாண் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் பாக முகவர்களோடு தேர்தலுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து கலந்துரையாடினார்.
அதன் பின்னர் பிள்ளையார் பாளையம் பகுதி நெசவாளர்களிடம் கலந்துரையாடி பட்டு நெசவு தொழில் குறித்து கேட்டறிந்தார். இதன் பின் செய்தியாளரை சந்தித்த அவர், ''நேற்று மழையில் முளைத்த காளான் (விஜய்) எல்லாம் திமுகவை அழிப்பேன் என்று பேசி வருகிறார்கள். கரோனா காலத்திலும் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு திமுக முக்கிய பங்காற்றி உள்ளது.
செட்டிலேயே நடித்து, செட்டிலேயே வாழ்ந்து, செட்டிலேயே முதலமைச்சர் ஆவேன் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் நமது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ''நான் முதல்வன்'' திட்டத்தின் மூலம் மாணவர்களின் சிறந்த எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார். சாதாரண தொண்டன், எளியவர்கள் பாராட்டக்கூடிய ஆட்சி தான் திமுக ஆட்சி.
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூட ஒரு கட்சித் தலைவர் என்பதால் தான் திமுகவை குறை சொல்லி பேசுகிறார், ஆனால் நயினார் நாகேந்திரன் எங்கள் முதல்வரை நல்லவர் என்று பாராட்டியுள்ளார்.
அதிமுக கட்சியின் கூடாரம் கலைந்து வருகிறது. அதனை தடுக்க தான், ''2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெறுவோம், ஆட்சியை பிடிப்போம்'' என கட்சியினருக்கு நாக்கில் தேன் தடவுகிறார்கள்'' என அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வம் கூறினார்.