தவெக தலைவர் விஜய் சினிமா பாணியில் ரசிகர்களை கூட்டுகிறார் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் விமர்சனம்

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் விசுவாசியாக இருந்த செங்கோட்டையன் தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமியின் துரோகத்தால் அதிமுகவிலிருந்து விலகி உள்ளார் என்று அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.

அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்
அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025 at 7:27 PM IST

காஞ்சிபுரம்: நடிகர் விஜய் சினிமா பாணியில் ரசிகர்கள் கூட்டத்தை சேர்த்து வருகிறார். நடிகர்கள் நாடாள வேண்டுமென்றால் உழைக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.

காஞ்சிபுரத்தில் வேளாண் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் இன்று (நவ.26) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் செங்கோட்டையன் மற்றும் தவெக என தற்போது அரசியல் களத்தில் பரபரப்பாகியுள்ள விஷயங்கள் குறித்து பேசினார்.

முதலில் எஸ்ஐஆர் குறித்து பேசிய அவர், '' வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் மேற்கொண்ட மாநிலத்தில் பாஜக தான் ஜெயித்துள்ளது, பீகார் தேர்தல் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு. மத்திய அரசு, எஸ்ஐஆர் மூலமாக திமுகவை அடக்கிவிடலாம் என எண்ணுகிறது. ஆனால் இந்த பணி மூலமாக, மக்களிடம் நேரடியாக சென்று, மக்கள் குறைகளை கேட்டறிந்து அவர்களுடைய செல்வாக்கை பெற்று வெற்றி பெற வாய்ப்பாகவும் அமைந்துள்ளது. பாஜக ஆளுகின்ற பாண்டிச்சேரியில் எஸ்ஐஆர் இல்லை,' என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர், '' எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் விசுவாசியாக இருந்த செங்கோட்டையன் தற்பொழுது எடப்பாடி பழனிசாமியின் துரோகத்தால் அதிமுகவிலிருந்து விலகி உள்ளார்.

நடிகர் விஜய் சர்க்கார் படத்தில் அதிக அளவில் கூட்டத்தைக் கூட்டி நடித்ததை போல, தற்போது பல்வேறு பகுதியில் இருந்து ரசிகர்களை கூட்டி பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். கரூர் சம்பவத்தில் கூட சேலம், திண்டுக்கல் போன்ற பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ரசிகர்கள் வருகை தந்தார்கள். சினிமா பாணியில் அவர் ரசிகர்கள் கூட்டத்தை சேர்த்து வருகிறார். நடிகர்களெல்லாம் வசனம் பேசி கைத்தட்டல் வாங்கி செல்கிறார்கள் ஆனால், முதல்வர் ஸ்டாலின் உண்மையாக மக்களுக்காக உழைத்து வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: உண்ணாவிரத போராட்டம்; தூய்மைப் பணியாளர்களின் மருத்துவ அறிக்கையில் முரண் - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

எம்ஜிஆர் திமுகவில் தான் வளர்ந்தார், அதன் மூலமாக தனியாக கட்சி தொடங்கினார். ஜெயலலிதா எம்ஜிஆரின் பின்புலம், பிம்பத்தை வைத்து வளர்ந்தார். ஆனால் நடிகர் விஜய் மாய உலகத்திலும், கனவு உலகத்திலும் இருக்கிறார்.

மக்களுடன் சென்று போராடுவது திமுக தான். கரோனா காலத்திலும் மக்களுடன் துணை நின்றது திமுக. அப்பொழுது நடிகர் விஜய் மற்றும் அன்புமணி ஆகியோர் உயிருக்கு பயந்து கொண்டு எங்கே சென்றார்கள்? என்று நாட்டு மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும்.

நடிகர்கள் எல்லாம் நாடாள வேண்டும் என்றால் உழைக்க வேண்டும். மக்கள் புத்திசாலிகள். யார் உழைக்கிறார்கள்? என்று மக்கள் சிந்தித்து செயல்படுவார்கள்.'' என்று கூறினார்.

