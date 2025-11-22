ETV Bharat / state

நெல் ஈரப்பத அளவை உயர்த்த மறுத்துவிட்டு வேளாண் மாநாட்டில் மோடி கலந்து கொண்டது ஏன்? அமைச்சர் எம்ஆர்கேபி!

பச்சை துண்டை கட்டிக்கொண்டால் அனைவரும் விவசாயிகளா? என அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் எதிர்க்கட்சியினரை மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்
அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 22, 2025 at 6:42 PM IST

சென்னை: நெல் ஈரப்பத அளவை உயர்த்த மறுத்து விட்டு கோவையில் வேளாண் மாநாட்டை பிரதமர் நடத்தியுள்ளதாக வேளாண் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "எதிர்கட்சிகள் தவறான முறையில் நெல் அரசியல் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். குறுவை நெல்லை பொறுத்த வரை அறுவடை காலத்திற்கு முன்னதாக அறுக்க முடியாது.
நெல் முதிர்ச்சி அடைய வேண்டும். அதிமுக பத்தாண்டு கால ஆட்சியில் 1.79 கோடி மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. அதனை காட்டிலும் திமுக ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்ற பின்னர் 1.93 கோடி மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக பத்தாண்டு கால ஆட்சியில் 7,27,650 மெட்ரிக் டன் நெல் சேமிப்பு கிடங்கள் கட்டப்பட்டது. ஆனால் திமுக அரசு பொறுப்பு ஏற்ற பின்னர் 4.3 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் சேமிப்பு கிடங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதே போல தற்போது 3.3 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் சேமிப்பு கிடங்குகள் கட்டி முடிக்கப்படும் நிலையில் உள்ளது. இது கடந்த பத்தாண்டு கால அதிமுக ஆட்சியை காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. தமிழகத்தில் தற்போது 1,934 நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் உள்ளது.

நெல் ஈரப்பதம் தொடர்பான கோரிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு இன்னும் அனுமதி அளிக்கவில்லை. மத்திய அதிகாரிகள் கொண்ட கமிட்டி வந்து பார்த்து அதனை நிராகரித்து செய்தார்கள். ஆனால், பிரதமர் இயற்கை விவசாயம் என்ற பெயரில் கோவையில் மாநாடு நடத்தி உள்ளார்.

திமுக அரசை தூற்ற வேண்டும் என மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. நமது ஆட்சி காலத்தில் அதிக அளவு காப்பீடு தொகை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. பேரிடர் நிதிகள் அதிக அளவு விவசாயிகளுக்கு திமுக ஆட்சி காலத்தில் தான் விடுவிக்கப்பட்டது. பச்சை துண்டை கட்டிக்கொண்டால் அனைவரும் விவசாயிகளா? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நெல் ஈரப்பதம் தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேசியது குறித்து கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "நாங்கள் சொல்வது தான் வெள்ளை அறிக்கை, எங்கள் மனதில் இருந்து வருவது தான் அறிக்கை" என கூறினார்.

நெல் ஈரமானது ஏன்? என்ற அண்ணாமலையின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "விளைந்த பின்பு தான் அறுவடை செய்ய முடியும். அவருக்கு விவசாயம் பற்றி என்ன தெரியும்? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நாடாளுமன்ற தேர்தல் போது பிரதமர் மோடி தமிழகத்திற்கு வந்து ஏதோ ஏதோ பேசினார். ஆனால், அப்போதும் பாஜக தோற்றது. அவரப்போகும் தேர்தலிலும் அக்கட்சி தோற்கும். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அலை வீசி வருகிறது. பீகார் அலை இங்கே எப்போதும் வீசாது" என தெரிவித்தார்.

