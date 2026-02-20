அதிமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள் வேதனையில் தவித்தனர் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் விமர்சனம்
முதலமைச்சரின் சீரிய வழிகாட்டுதலால் தொடர்ந்து ஐந்தாண்டுகளாக வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது விவசாயிகள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது என அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.
Published : February 20, 2026 at 2:10 PM IST
சென்னை: முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள் வேதனையில் தவித்தனர் என வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் இடைக்கால பட்ஜெட் விவாதத்தின் மீதான பதிலுரையில் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் கடந்த 17 ஆம் தேதி இந்த ஆண்டிற்கான இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் கடைசி நாளான இன்று, இடைக்கால வேளான் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்திற்கு வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பதிலுரை ஆற்றினார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், ”நம்முடைய ஆட்சி காலத்தில் உழவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றனர். ஆனால் கடந்த பத்தாண்டு காலத்தில் விவசாயிகள் போராட்டத்திலேயே வாழ்ந்தார்கள். அவர்களுக்கு நிவாரணம், முன்னேற்றம், வளர்ச்சி என எதுவும் இல்லை. நம்முடைய ஆட்சியில் வளர்ச்சி இல்லை என்று தவறான தகவல்களை அவர்கள் தற்போது பரப்பி வருகின்றனர்.
முதலமைச்சரின் சீரிய வழிகாட்டுதலால் தொடர்ந்து ஐந்தாண்டுகளாக வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விவசாயிகள் மட்டுமல்லாமல் பல தரப்பினரும் வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை ஒரு சில மாநிலங்கள் தாக்கல் செய்தாலும், தொடர்ந்து அதனை தாக்கல் செய்வது தமிழ்நாடு மட்டும் தான். வேளாண்மை துறையில் 682 அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு, 676 அரசாணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகளின் திட்டங்களை நிறைவேற்றி இருப்பதன் காரணமாகத் தான் இன்று அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர்.
கடந்த ஆட்சியில் நிதி என்பதே வேளாண்துறைக்கு பெரும் தேவையாக இருந்தது. கிட்டதட்ட 102 விவசாயிகள் அதிமுக ஆட்சியில் உயிரை மாய்த்து கொண்டனர். கடந்த ஆட்சியில் மேட்டூர் அணைக்கு அவர்கள் சென்றார்களா? மேட்டூர் அணையை திறந்தார்களா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் பேசிய அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், ”முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விவசாயிகளை மதிக்கிறார், அவர்களை நேரடியாக சந்தித்து கோரிக்கையை நிறைவேற்றுகிறார்.
இதையெல்லாம் கேட்பதற்கு அவர்களுக்கு தைரியம் இல்லை, அதனால் தான் சட்டமன்றத்தை அவர்கள் புறக்கணித்து உள்ளனர். 2026 தேர்தலுக்கு பிறகு, இந்த இடத்தில் அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். மீண்டும் நாம் தான் இருப்போம். நாங்கள் எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் போது அவ்வளவு வேலைகளை செய்திருக்கிறோம்.
தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் போதும், உறங்காமல் நாள்தோறும் மக்களை சென்று சந்தித்து அவர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றி வருகிறோம். இதனால் தான் முதலமைச்சரின் ஆட்சி காலத்தில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றனர். 2026-ல் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் தான் ஆட்சி அமையும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.