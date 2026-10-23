தனுஷ் விஜய்க்கு போட்டியா? - அமைச்சர் மரிய வில்சன் பதில்
தனுஷ் ஒரு முடிவு எடுத்து இருக்கிறார், வரபோகும் நாட்களில்தான் அவருடைய முடிவு சரியா இல்லை தவறா என்று தெரியும் என அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 7:46 PM IST
சென்னை: நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வந்தால், தமிழ்நாடு அரசியலில் தற்போதைய தலைமைக்கு போட்டியாக அமையாது என அமைச்சர் மரிய வில்சன் கூறியுள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் மரிய வில்சனிடம், தனுஷ் அரசியலுக்கு வரவுள்ளதாக பேசப்படுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “வரட்டும் நல்லதுதான் அது. இது ஜனநாயக நாடு, யார் வேண்டுமானாலும் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம். யார் வேண்டுமானாலும் தேர்தலில் போட்டியிடலாம்” என்றார்.
தலைவருக்கு போட்டியாக வாய்ப்பே கிடையாது
தொடர்ந்து, உங்க தலைவருக்கு போட்டியாக இருப்பாரா? என கேள்வி கேட்டார். அதற்கு சட்டென முகம் மாறிய அமைச்சர், அதற்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த கேள்வியை நீங்கள் திரும்பி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். முதலமைச்சர் என்பவர் அவர் மட்டும்தான். 50 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த இரண்டு பெரும் கட்சிகளை தவிர்த்து மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளனர்.
‘தனுஷா - தனுசு ராசியா’ கவுண்டர் அடித்த அமைச்சர் மரிய வில்சன் #ministermariewilson | #dhanush | #politics | #chennai | #pressmeet | #dmk | #ntk | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/jlNvCcIUMd— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 23, 2026
போட்டி என்றால், திமுக-அதிமுக இடையேவே போட்டி கிடையாது. அப்படி இருக்க, இப்போது புதிதாக வருபவரை எப்படி போட்டியாக பார்க்க முடியும்?” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தனுஷை எனக்கு நன்றாக தெரியும். என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர். அவர் ஒரு முடிவு எடுத்து இருக்கிறார். வரபோகும் நாட்களில்தான் அவருடைய முடிவு சரியா இல்லை தவறா என்று தெரியும்” எனக் கூறினார்.
தனுஷ் ராசியா? தனுஷா?
இதனையடுத்து, விஜய் என்ற பிம்பத்தை உடைக்க திராவிட கட்சிகள் தனுஷை கையில் எடுத்திருப்பதாக சமூக வலைத்தளத்தில் பேசுவதாக செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு தனுஷ் ராசி பற்றி பேசுகிறீர்களா? எதை சொல்கிறீர்கள்? என அமைச்சர் கேட்டார்.
அதற்கு செய்தியாளர் உடனே ரஜினியின் மருமகன் என சொன்னதும் அப்படி சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி, ”2026 தேர்தலில் இரண்டு கட்சிகளும் பெரிய கூட்டணியுடன் கணக்கு போட்டார்கள். அதற்கு மக்கள் பதில் சொல்லிவிட்டார்கள் அல்லவா, அதே போன்று மற்றொரு நட்சத்திரம் வருகிறார் என்று கணக்கு போடட்டும். அது ஒரு திரும்புமுனையாக இருக்கும் என நம்புகிறார்கள். ஆனால், அது ஏமாற்றமாகதான் இருக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக செய்தியாளர், ரஜினி அவருக்கு பிரச்சாரம் செய்தால் மக்கள் மாறிடுவார்கள் என ஒரு கருத்து உள்ளதாக கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு ”கடந்த காலங்களில் இதுபோன்று நிறைய பார்த்துவிட்டோம். நடந்து முடிந்த தேர்தலையும் பார்த்துட்டோம். மக்கள் ஏற்கனவே பதில் என்வென்று சொல்லிவிட்டார். இனி யார் பிரச்சாரம் செய்தால் என்ன? அதற்கெல்லாம் இன்னும் நேரம் இருக்கிறது” என பதிலளித்தார்.
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அரசியலில் நடிகர் தனுஷ்?
கடந்த சில மாதங்களாக நடிகர் தனுஷின் ரசிகர் மன்ற நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவர் பேசிய சில கருத்துகள் காரணமாக, அவரது அரசியல் வருகை குறித்த எதிர்பார்ப்பு அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக ‘எண்ணம்போல் தான் வாழ்க்கை’ என்ற வாசகம் இடம்பெற்ற கொடி தொடர்பான செய்திகள் வெளியாகி, சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.
அதனைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற ரசிகர் மன்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் தனுஷ், ரசிகர்கள் ஒன்றாக திரள்வது ஒரு சக்தி என்றும், அந்த சக்தியை திரைப்பட நிகழ்ச்சிகளுடன் மட்டும் நிறுத்தாமல் மக்கள் நலப்பணிகளுக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி இருந்தார். நடிகர் தனுஷின் இந்த பேச்சு அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரத்தில் பேசுப்பொருளானது.
இதனைத்தொடர்ந்து தனுஷ், ‘தமிழக எழுச்சி கழகம்’ எனும் பெயரில், புதிய கட்சியை தொடங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இருப்பினும், இதனை அகில இந்திய தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றத்தின் தலைவர் சுப்பிரமணிய சிவா மறுத்தார்.
அதன் பின்னர், தனுஷ் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அரசியல் கட்சியையும் தான் தொடங்குவதாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், இதுதொடர்பான பேச்சுக்கள் ஓயாமல் அசைபோடப்பட்டு வருகின்றன.
இதனிடையே, கடந்த வாரம் நடிகர் தனுஷ் தனது அதிகாரப்பூர்வ ரசிகர் மன்றங்களை ‘தனுஷ் நற்பணி இயக்கம்’ என்ற பெயரில் புதிய அமைப்பாக மாற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.