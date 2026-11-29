திமுக ஆட்சியின் ஊழல் லிஸ்ட் தயார்; விரைவில் ஒவ்வொன்றாக வெளியாகும் - அமைச்சர் மரிய வில்சன்
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வெற்றி பெறுவேன் என்று சீமான் கனவு கண்டுகொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் என அமைச்சர் மரிய வில்சன் விமர்சித்தார்.
Published : November 29, 2026 at 7:33 AM IST
திருநெல்வேலி: கடந்த திமுக ஆட்சியில் நடந்த ஊழல் பட்டியல் தயாராக உள்ளது. அவை அனைத்தும் ஒவ்வொன்றாக வெளிவரும் என அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ரூ.2.79 கோடி மதிப்பில் முடிவுற்ற 9 திட்டப்பணிகள் தொடக்க விழா மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் முன்னேற்றம் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற நிதி, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன், திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்து, பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும் வழங்கினார்.
விரைவில் வெளியாகும் ஊழல் பட்டியல்
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “நிதித்துறையின் கீழ் இயங்கும் உள்ளாட்சி தணிக்கைத் துறை மூலமாகப் பல்வேறு துறைகளில் தணிக்கை முடிவடைந்துள்ளது. கடந்த திமுக ஆட்சியில் பெருமளவில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன. மாநகராட்சிகளிலும் அதிக அளவில் ஊழல் நடந்துள்ளது. திடக்கழிவுகளைக் கையாள்வதில் கூட மோசமான ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது.
பள்ளிக் கல்வித்துறையில் தணிக்கை முடிந்துள்ள நிலையில், விரைவில் உயர்கல்வித் துறையிலும் விரிவான தணிக்கை நடத்தப்படும். முந்தைய ஆட்சியின் ஊழல்கள் குறித்த 50-க்கும் மேற்பட்ட ஆதாரப் பட்டியல்கள் தயாராக உள்ளன. துறை சார்ந்த அமைச்சர்களுக்கு அறிக்கைகள் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. விரைவில் இந்த ஊழல் பட்டியல்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளிவரும்.
அடுத்த 6 மாதத்தில் அதிக முதலீடு
த.வெ.க அரசு பொறுப்பேற்று 6 மாதங்களே ஆகின்றன. இந்த 6 மாதங்களிலேயே பல்வேறு நிதிச் சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் 4-வது, 5-வது ஆண்டுகளில் 2025–26 காலகட்டத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால், முதல் 6 மாதங்களில் (ஏப்ரல் - அக்டோபர் மொத்த மூலதன முதலீட்டில் வெறும் 32.5% மட்டுமே செலவு செய்தனர். மீதமுள்ள 67.5% செலவினங்களை கடைசி 4 மாதங்களில் அவசர அவசரமாகச் செய்தனர்.
அவர்கள் பட்ஜெட்டில் வாக்குறுதி அளித்த ரூ.57,000 கோடி மூலதன முதலீட்டில், வெறும் ரூ.51,000 கோடி மட்டுமே செலவிட்டு பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தினர். ஆனால், எங்கள் ஆட்சியில் நிதி வருவாய் பெருக்கப்பட்டு, உபரி நிலையை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். வரும் 6 மாதங்களில் மூலதன முதலீடுகள் எதிர்பார்த்ததைவிட மிக அதிகமாக இருக்கும். தொழில்துறையில் மாநிலங்களுக்கு இடையே போட்டி இருப்பது இயல்பானதுதான். அதை எதிர்கொள்ளும் வல்லமை தமிழகத்திற்கு உண்டு.
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நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிறுவனுக்கு தவறான காலில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனுக்கு உடனடியாக மறு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது. மருத்துவக் குழுவின் விசாரணை அறிக்கை கிடைத்தவுடன், அலட்சியமாகச் செயல்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வெற்றிபெற்று சட்டமன்றத்தில் ஆட்டத்தை மாற்றுவேன் என சீமான் கூறியது குறித்து கேள்விக்கு, “அவர் கனவு கண்டுகொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான்” என்றார்.