முதல்வர் விஜய் விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவார் - அமைச்சர் மரிய வில்சன்
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 13, 2026 at 12:42 PM IST
தூத்துக்குடி: தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் வெளியிடுவார் என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் மற்றும் நெல்லை மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரான மரிய வில்சன் இன்று சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வருகை தந்தார். விமான நிலையத்தில் அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு தவெகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து தூத்துக்குடியில் அமைந்துள்ள உலக புகழ்பெற்ற பனிமய மாதா பேராலயத்தில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் பிரார்த்தனை செய்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ”உலகப் புகழ் பெற்ற பனிமயமாதா பேராலயத்திற்கு ஆண்டுதோறும் வருவேன். அந்த வகையில் தற்போது வந்துள்ளேன். நெல்லை மாவட்டத்தில் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு, மாவட்டத்தில் செய்ய வேண்டிய பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொள்ள இருக்கிறேன்” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து தமிழ்நாடு பட்ஜெட் குறித்து பேசுகையில், “தமிழ்நாடு பட்ஜெட் விரைவில் தாக்கல் செய்யப்படும். இந்த பட்ஜெட் சிறப்பானதாக இருக்கும். மேலும் தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை விரைவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிடுவார்” என தெரிவித்தார்.
கடந்த மாதம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று கொண்ட தவெக தலைவர் விஜய், பதவியேற்பு விழாவில், அரசின் நிதிநிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவேன் என தெரிவித்தார். இது குறித்து முன்னாள் திமுக அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் விமர்சனம் செய்த நிலையில், அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், அமைச்சர் செங்கோட்டையன், நிதிநிலையை பார்த்து வெள்ளை அறிக்கை கொடுப்போம், வெறும் வெள்ளை தாளை காட்ட முடியாது என கூறினார்.
அதன் பிறகு கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், மாநிலத்தின் கடன் சுமை, நிர்வாக செயல்பாடு உள்ளிட்டவை ஆய்வு செய்யப்பட்டு விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என தெரிவித்தார். இந்த விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளான நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு மூடப்பட்டதாக சொன்ன 717 டாஸ்மாக் கடைகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.