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மழைக்காலத்திற்கு முன்பாக சாலைப் பணிகளை முடித்துவிட வேண்டும்; நெல்லை மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் உத்தரவு

திருநெல்வேலியில் நிலுவையில் உள்ள திட்டப் பணிகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வுச் செய்யப்பட்டதாக அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேட்டி
அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 3:18 PM IST

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திருநெல்வேலி: நெல்லை மாவட்டத்தில் மழைக்காலத்திற்கு முன்பாக சாலைப் பணிகளை முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் பொறுப்பு அமைச்சரும், நிதித்துறை அமைச்சருமான மரிய வில்சன் மற்றும் திருநெல்வேலி எம்.பி. ராபர்ட் புரூஸ், அரசுத்துறையைச் சார்ந்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தின்போது பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் மரிய வில்சன், "ஆய்வுக்கூட்டத்தில் மாவட்டத்தின் கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, வரவிருக்கும் பருவமழை காலத்திற்கு முன்னதாகவே மாவட்டத்தில் உள்ள சாலைப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சாலைகளின் தற்போதைய நிலை, விடுபட்டப் பகுதிகள் மற்றும் சேதமடைந்த சாலைகளைச் சீரமைப்பது ஆகியவற்றுக்கு இந்த ஆய்வில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு பணிகளைத் துரிதப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

வெவ்வேறு அரசுத் துறைகளின் கீழ் மொத்தம் 519 பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் 4 கோடியே 19 லட்சம் மதிப்பிலான அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மாவட்டத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள திட்டப் பணிகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வுச் செய்யப்பட்டது. மாவட்டத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு நிலைமை குறித்தும், போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளருடன் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

போதைப்பொருட்களை முற்றிலும் ஒழிக்கத் தேவையான கடுமையான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு, முக்கியத் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. எதிர்கால வறட்சி மற்றும் தண்ணீர் தேவையைச் சமாளிக்கும் பொருட்டு தாமிரபரணி ஆறு, பிற அணைகள் மற்றும் நீர்வரத்துக் கால்வாய்களைத் தூர்வாருவது குறித்து விரிவான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே தூர்வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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பாளையங்கோட்டை பகுதியில் சாலைச் சரியில்லாததால் குழந்தை ஒன்று உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் மரிய வில்சன், "இது மிகவும் வருந்தத்தக்க சம்பவம். இதுதொடர்பாக முழுமையாக ஆய்வுச் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழாத வண்ணம் தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்" என்றார்.

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அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேட்டி
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