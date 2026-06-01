வெள்ளை அறிக்கை எப்போது வெளியாகும்? நிதித்துறை செயலாளருடன் அமைச்சர் லோசனை

அரசுத் துறைகளின் நிதி நிலை, கடன் சுமை, நிர்வாக செயல்பாடுகள் ஆகியவை குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

அமைச்சர் மரிய வில்சன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : June 1, 2026 at 3:27 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிடுவது தொடர்பாக நிதித் துறைச் செயலர் சித்திக் உடன் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக கடந்த மே மாதம் 10-ஆம் தேதி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அன்றைய தினம் பதவியேற்பு விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "நான் தேவ தூதன் கிடையாது. உங்களை மாதிரி இயல்பான வாழ்க்கை வாழும் சாதாரண மனிதன்தான். பொய்யான வாக்குறுதி கொடுத்து உங்களை ஏமாற்ற மாட்டேன். எது சாத்தியமோ அதை மட்டும்தான் செய்வேன். சாத்தியம் இல்லாததை செய்ய முடியாதா என்று ஒரு கேள்வி வரலாம். இத்தனை கோடி மக்கள் என்னுடன் இருக்கும் போது, எது வந்தாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது.

இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு எந்த நிலைமையில் இருக்கிறது என்பது பற்றி உங்களிடம் சொல்ல வேண்டும். 10 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கடன் வாங்கி வைத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். கஜானாவை சுத்தமா வழிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. தூக்க முடியாத சுமையை ஏற்றி வைத்துள்ளனர்.

இப்படிப்பட்ட நிலைமையில்தான் இந்த பொறுப்பை நாம் கையில் எடுத்துள்ளோம். இதைப் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என நினைக்கிறேன். அதன் பின்னர் தான் என் பயணத்தை தொடங்குவேன்" என்று கூறியிருந்தார்.

இதுகுறித்து அமைச்சர் மரிய வில்சன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "தமிழகத்தின் அனைத்து துறைகளின் நிதிநிலை, கடன் சுமை, நிர்வாக செயல்பாடு ஆகியவை குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு வாரங்களில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும்" என தெரிவித்திருந்தார்.

இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலை அறிக்கை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார்.

துறை வாரியாக அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்று சில நாட்களே ஆகியுள்ள நிலையில், அரசுத் துறைகளின் நிதி நிலை, கடன் சுமை, நிர்வாக செயல்பாடுகள் ஆகியவை குறித்து நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நிதித் துறை செயலாளர் சித்திக் மற்றும் நிதித் துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் மூலம், தமிழகத்தின் நிதிநிலை அறிக்கை தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்கும் பணி தீவிரமாகி இருப்பது என்பது தெரிய வருகிறது.

