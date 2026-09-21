அண்ணாமலையின் கருத்து நல்லதல்ல; ஒரு ரூபாய் என்றாலும் முதலீடு தானே - பொங்கிய அமைச்சர் மரிய வில்சன்

அண்ணாமலையின் கருத்து நல்லதல்ல; ஒரு ரூபாய் என்றாலும் முதலீடு தானே - பொங்கிய அமைச்சர் மரிய வில்சன்
ஒரு ரூபாய் என்றாலும் அதுவும் முதலீடுதான். அந்த ஒரு ரூபாயை எப்படி வேண்டாம் என்று கூற முடியும்? என அமைச்சர் மரிய வில்சன் கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : September 21, 2026 at 4:21 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் லண்டன் பயணத்தை கிண்டல் செய்து அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ள கருத்து நல்லதல்ல என்று நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தண்டையார்பேட்டை - ஐ.ஓ.சி. - எண்ணூர் நெடுஞ்சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரூ.2.50 கோடி மதிப்பிலான புதிய பேருந்து நிலையத்தை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் பார்த்திபன், நிதி அமைச்சர் மரியவில்சன் ஆகியோர் இன்று திறந்து வைத்தனர்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட கட்டுமான பணிகள் தற்போது முடிவடைந்த நிலையில், பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பேருந்து நிலையம் 16 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவு கொண்டதாகும். இதனிடையே, பேருந்து நிலையத்தின் நுழைவாயில் ரிப்பனை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் பார்த்திபன் வெட்டாமல், அங்கிருந்த ஒரு தூய்மைப் பணியாளரை அழைத்து ரிப்பன் வெட்ட வைத்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் பார்த்திபனும், மரிய வில்சனும் பேருந்தில் ஏறி பயணமும் மேற்கொண்டனர். பின்னர், அமைச்சர் மரிய வில்சன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "இந்த பேருந்து நிலையம் முந்தைய திமுக ஆட்சியில் இருந்த எம்எல்ஏவின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து கட்டப்பட்டுள்ளது.
எனவே, அவருக்கு இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள முறைப்படி அழைப்பு கொடுத்தோம். எதிலும் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம். பெயர் எடுத்துக் கொள்வதில் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. எங்கள் தலைவரும் (முதலமைச்சர் விஜய்) எங்களுக்கு அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை" என்றார்.
லண்டன் பயணம் குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம் செய்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் மரிய வில்சன், "அண்ணாமலையை பக்குவமடைந்த அரசியல்வாதியாக நினைக்கிறேன். அவர் பாஜகவில் பல ஆண்டுகள் இருந்துள்ளார். ஐபிஎஸ் அதிகாரியாகவும் இருந்துள்ளார். அப்படிப்பட்டவர் இப்படி கருத்து சொல்வது நல்லதல்ல.
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ஒரு ரூபாய் என்றாலும் முதலீடுதான். அந்த ஒரு ரூபாயை எப்படி வேண்டாம் என்று சொல்ல முடியும்? எங்கு இருந்து முதலீடு வந்தாலும் அதை கொண்டு வரும் முதல்வரை கிண்டல்-கேலி செய்வது நல்லது கிடையாது" எனக் கூறினார்.
தவெக ஆட்சிக்கு வந்த குறுகிய நாட்களிலேயே அதிக அளவில் கடன் பெற்றது குறித்த கேள்விக்கு, "அப்படி இல்லை; தூய்மையான ஆட்சியை தமிழக மக்கள் கொண்டு வந்ததால்தான் இன்று வரி வருவாய் அதிகரித்துள்ளது.
ஆகஸ்ட் 2025-இல் ரூ.96,567 கோடியாக இருந்த வரி வருவாய், 2026 ஆகஸ்டில் ரூ.1 லட்சத்துக்கு 9 ஆயிரத்து 104 அதிகரித்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் சுமார் 12 சதவீதம் அதிகம் ஆகும். மாநில அரசின் கடன் சுமையும் 19 சதவிதம் குறைந்துள்ளது. இன்னும் குறையும்" என்றார்.