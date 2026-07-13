சகோதரரை தாக்கிய வழக்கு - சமரச தீர்வு மையத்தில் ஆஜரான அமைச்சர் மரிய வில்சன்
சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள சமரச தீர்வு மையத்தில் அமைச்சர் மரிய வில்சனிடம் மாலை 4 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிவரை பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
Published : July 13, 2026 at 8:53 PM IST
சென்னை: சகோதரரை தாக்கியதாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தமிழக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், சமரச தீர்வு மையத்தில் இன்று ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார்.
தமிழக நிதி அமைச்சராக உள்ள மரிய வில்சன், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி புதுச்சேரி, எழில் நகரில் வசித்து வரும் தனது சகோதரர் மரிய குலோத் வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று, சகோதரர் மரிய குலோத், அவரது மனைவி கெரோலின் ஆகியோரை தாக்கியதாக லாஸ்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தனர்.
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இதுதொடர்பான வழக்கு புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. இந்த வழக்கில், நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு அதன் நகலை பெறுவதற்கு நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்ட போதும், மரிய வில்சன் நேரில் ஆஜராகாமல் இருந்து வந்தார். இதனால், அவர் ஜூலை 10 ஆம் தேதி கட்டாயமாக நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும், நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்க கோரியும் மரிய வில்சன் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், இது குடும்ப பிரச்சனை என்பதால் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காணுமாறு உத்தரவிட்டது. மேலும், அமைச்சர் மரிய வில்சன், அவரது தந்தை மற்றும் சகோதரர், சகோதரரின் மனைவி ஆகியோர் சமரச தீர்வு மையத்தில் ஜூலை 13-ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதன்படி, அமைச்சர் மரிய வில்சன், சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள சமரச தீர்வு மையத்தில் நீதிபதி பாலசுப்ரமணியன் முன்பு ஆஜரானார். மாலை 4 மணிக்கு தொடங்கி சுமார் 2 மணிநேரம் அவரிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு 6 மணிக்கு அமைச்சர் மரியவில்சன், சமரச தீர்வு மையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.
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அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை ஜூலை 21-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும், அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு அமைச்சர் மரிய வில்சன் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.