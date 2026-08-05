மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறைக்கு ரூ.1,485 கோடி ஒதுக்கீடு; 5 மாவட்டங்களில் 'நம்பிக்கை இல்லம்'
கோக்ளியர் இம்ப்ளான்ட் பேட்டரி போன்ற உயர்வகை உபகரணங்களை வாங்குவதற்காக, அதன் விலையில் 50% அல்லது அதிகபட்சம் ரூ.30,000 வரை நிதியுதவி வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 5, 2026 at 2:06 PM IST
சென்னை: 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழக பட்ஜெட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறைக்கு ரூ.1,485 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்தார்.
த.வெ.க அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, தாக்கல் செய்யப்படும் முதல் திருத்திய பட்ஜெட் 2026-27-ஐ, நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று (ஆக.5) காலை 10 மணிக்கு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். கிட்டத்தட்ட 2.30 மணி நேரம் வாசிக்கப்பட்ட இந்த பட்ஜெட்டில், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறைக்கு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன்
அமைச்சரின் உரையில், “பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற தவெக அரசின் சமத்துவக் கொள்கையின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைகள், சமத்துவம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் பிற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்து வருகிறது.
தற்போதுள்ள உதவி உபகரணங்கள் வழங்கும் திட்டத்தில் இடம் பெறாத செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த நவீன உதவி உபகரணங்களான விளையாட்டு செயற்கை கால், மின்தசை சமிக்ஞை மூலம் செயல்படும் மேல்கை செயற்கை அவயம் மற்றும் பிற உயர் தர உதவி உபகரணங்கள் மற்றும் கோக்ளியர் இம்ப்ளான்ட் பேட்டரி போன்ற உயர்வகை உபகரணங்களை வாங்குவதற்காக, அதன் விலையில் 50% அல்லது அதிகபட்சம் ரூ.30,000 வரை நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
தஞ்சாவூர், திருவண்ணாமலை, சேலம், கடலூர் மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில், அறிவுசார் குறைபாடு உடையோருக்கான அரசு நிறுவனங்கள் 'நம்பிக்கை இல்லம்' என்ற பெயரில் அமைக்கப்படும்.
இந்த நிறுவனங்களில், 3 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சிறப்புக் கல்வி, ஆரம்பகால பயிற்சி சேவைகள், மறுவாழ்வு மற்றும் தொழிற்பயிற்சி வழங்கப்படும். தொடக்க நிலையில், ஒவ்வொரு நிறுவனமும் 50 மாணவர்கள் பயிலும் பகல் நேர பள்ளியாக செயல்பட்டு, பின்னர் தங்குமிட வசதியுடன் கூடிய நிறுவனமாக மேம்படுத்தப்படும். இதற்காக, ரூ.4 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
ஆக மொத்தம் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறைக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.1,485 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்” என அறிவித்தார்.