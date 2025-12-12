ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இலவச கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி: அமைச்சர் பெருமிதம்

9 வயது முதல் 14 வயது வரை உள்ள பெண் குழந்தைக்கு இலவச ஹெச்பிவி (HPV) தொற்று தடுப்பூசி விரைவில் தொடக்கப்படும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.



By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 12, 2025 at 6:31 PM IST

சென்னை: இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசியை இலவசமாக செலுத்துகிறோம் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பெருமிதத்துடன் கூறினார். மேலும், பெரம்பலூர், அரியலூர், திருவண்ணாமலை, தருமபுரி மாவட்டங்களில் 27,000 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவிகளுக்கு எச்.பி.வி கர்ப்பப்பை வாய் தடுப்பூசி செலுத்த உள்ளதாகவும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு பன்நோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் உலக எய்ஸ்ட் தினத்தையொட்டி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கலந்துகொண்டார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், “ எச்ஐவி (HIV) குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி உலக எய்ட்ஸ் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் எய்ட்ஸ் பாதிப்பு இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்கில், இதுபோன்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்தியாவில் எச்ஐவியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சராசரி 0.23 சதவீதமாக உள்ளது. இதில், தமிழ்நாட்டில் சராசரி 0.16 சதவிதமாக உள்ளது. இதனை 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் பூஜ்ஜியம் என்ற நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.

எச்ஐவி நோய் பாதிப்பு இல்லாத மாநிலமாக வேண்டும்

கருவுற்ற தாய்மார்களுக்கு எச்ஐவி பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. எச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் கடந்த 6 மாதங்களாக ஊட்டச்சத்து மற்றும் கல்விக்காக மாதந்தோறும் ரூ.1000 வழங்கி வருகிறார். இதில் எச்.ஐ.வியால் பாதிக்கப்பட்ட 7618 குழந்தைகள் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். எச்.ஐ.வி. குறித்து 584 கல்லூரிகளில் பயிலும் 14,878 மாணவர்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் எச்.ஐ.வி. தொற்று கட்டுபடுத்தப்பட்டுள்ளது குறித்து தேசிய கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் தமிழகத்தை பாராட்டியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் புதிய எச்ஐவி நோய் பாதிப்பு இல்லாத மாநிலமாக வேண்டும்.

கடந்த வாரம் பீகாரில் ஒரே கத்தியை பயன்படுத்தி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களின் நெத்தியில் கோடு போட்டு ரத்தம் வழியும் அளவிற்கு செய்துள்ளனர். இது மதம் சார்ந்த பிரச்சினை என்பதால் அதனை பற்றி விமர்சனம் செய்ய முடியாது. இதனால், பீகாரில் 7 ஆயிரத்து 400 நபர்களுக்கு எச்.ஐ.வி தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. அதில் 400 பேர் குழந்தைகள் என கூறப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “2030-க்குள் எச்ஐவி பாதிப்பு இல்லாத மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற வேண்டும். இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் முன்னோடியாக தமிழ்நாட்டில் 100 சதவீதம் கருவுற்ற தாய்மார்களுக்கு எச்ஐவி மற்றும் சிபிலிஸ் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. எச்ஐவி தொற்றை கண்டறிய 2,600 மையங்கள், 172 இணை கூற்று மருத்துவ சேவை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.

27,000 மாணவிகளுக்கு எச்பிவி தடுப்பூசி

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி தமிழ்நாட்டில் போடுவதற்கு நிதிநிலை அறிக்கையில் ரூ.36 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இந்த தடுப்பூசி போடுவதற்கான ஒப்பந்த பணிகள் முடிவுற்றுள்ளன. அடுத்த மாதம் இறுதிக்குள் எச்பிவி தடுப்பூசி போடும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்க உள்ளார். அரியலூர்,பெரம்பலூர், திருவண்ணாமலை, தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயால் அதிகமாக பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

எச்.பி.வி தடுப்பூசி திட்டத்தை இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில்தான் முதல் முறையாக இலவசமாக கொடுக்கிறோம். 9 முதல் 14 வயது உட்பட்ட சிறுமிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த உள்ளோம். முதல் கட்டமாக பெரம்பலூர், அரியலூர், திருவண்ணாமலை, தருமபுரி மாவட்டங்களில் உள்ள 27,000 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படும். தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் 3,38,000 குழந்தைகள் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற உள்ளார்கள். எச்பிவி தடுப்பூசி மத்திய அரசு இலவசமாக வழங்கினால் அனைத்து மாணவிகளுக்கும் போடுவோம்.

மா சுப்பிரமணியன்
கர்ப்பப்பை வாய் தடுப்பூசி
CERVICAL VACCINATION
எச்பிவி தருப்பூசி
MINISTER MA SUBRAMANIAN

