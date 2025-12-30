தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா பயிரிடுவது பூஜ்யமாகி உள்ளது - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பெருமிதம்
மாணவர்கள் மத்தியில் போதைப்பொருள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுவதால் தான், கஞ்சா பயன்பாடு கணிசமாக குறைந்துள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா பயிரிடுவது ‘ஜீரோ’ சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
சென்னை மாநகராட்சி சார்பில், அடையாறு அருகே வசந்தா பிரஸ் சாலையில் ரூ.9.62 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள நியாயவிலை கடையைத் திறந்து வைத்த மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், பொதுமக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்களை வழங்கினார்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த எந்த மாதிரியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்பதை எதிர்க்கட்சியினர் அனைவரும் உணர்வார்கள். அதிமுக ஆட்சியில்தான் குட்கா போன்ற போதைப்பொருட்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்தது. போதைப்பொருள் புழக்கம் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி, இப்போது போதைப்பொருள் குறித்து பேசுவது விந்தையாக உள்ளது.
திமுக வந்த பிறகு போதைப்பொருள் நடமாட்டம் இல்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாற்றப்பட்டுள்ளது. போதைப்பொருள் புழக்கத்தை மிகப்பெரிய அளவில் கட்டுப்படுத்தியுள்ளோம். ‘பான்பராக்’ போன்ற பொருட்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், கர்நாடகா மாநிலத்தில் தடை விதிக்கவில்லை. அங்கிருந்து வரும்போது, எல்லைகளில் தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா உற்பத்தி எங்குமே கிடையாது. கஞ்சா பயிரிடுவது என்பது ‘0’ (பூஜ்ய) சதவீதமாக உள்ளது. குற்றச்சாட்டை வைக்கும் நபர்கள் எங்கே கஞ்சா விற்கப்படுகிறது என்று கூறினால் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுப்போம். மாணவர்கள் மத்தியில் கஞ்சா குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அதனால்தான் கஞ்சா பயன்பாடு கணிசமாக குறைந்துள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “இடைநிலை செவிலியர் (MLHP) பணியிடங்கள் என்பது 'மக்களைத் தேடி மருத்துவம்' திட்டத்திற்காக, 4 வருடங்களுக்கு முன்பு நிரப்பப்பட்டவை. இதுதொடர்பான ஆணையிலேயே அவர்களுக்கு 11 மாதத்திற்கான பணி என்று குறிப்பிட்டுத்தான் வழங்கப்பட்டது. மாதம் ரூ.18,000 சம்பளம் என்ற விதத்தில் 60% மத்திய அரசும், 40% மாநில அரசும் வழங்கும். இது ’தற்காலிகம்’ எனக்கூறி தான் பணிக்கு அவர்கள் எடுக்கப்பட்டனர்.
ஆனால், சென்னைக்கு வந்தால் பணி நிரந்தரம் செய்து தருகிறோம் என யாரோ ஒரு இடைத்தரகர் இடைநிலை செவிலியர்களை தவறாக வழிகாட்டி அழைத்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை செவிலியர் சங்க நிர்வாகிகளோடு பேசிய தேசிய சுகாதார திட்ட இயக்குநர் அருண் தம்புராஜ், அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார். தேர்தல் நேரம் என்பதால் தொழிலாளர்களின் உணர்வுகளை ஏமாற்றி, போராட்டத்திற்கு தூண்டும் இடைத்தரகர்கள் அதிகரித்து வருகின்றனர். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உஷாராக இருக்கவும்.
டெங்கு இறப்பு எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் மிகப்பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளது. டெங்கு பாதிப்பு எண்ணிக்கையும் குறைந்துள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம் பொது சுகாதாரத்துறையின் நடவடிக்கைதான். ஆனால், இந்தியாவிலேயே (அதிமுக ஆட்சியில்) 2012ஆம் ஆண்டில் 66-ம்; 2017ஆம் ஆண்டில் 65 பேரும் டெங்குவால் உயிரிழந்துள்ளனர். திமுக பொறுப்பேற்ற பிறகு டெங்கு உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது” என்றார்.