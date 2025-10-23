அடையாறு ஆற்றில் 40,000 கன அடி நீர் வந்தாலும் பாத்துக்கலாம்! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்!
மெட்ரோ பணிகள் நிறைவடைந்ததும் சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் சரி செய்யப்படும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
Published : October 23, 2025 at 7:25 PM IST
சென்னை: அடையாறு ஆற்றில் 40 ஆயிரம் கன அடி நீர் வந்தாலும், சென்னை மக்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. இதனால், செம்பரம்பாக்கம் ஏரி வேகமாக நிரம்பி வரும் சூழலில், இன்று (அக்.23) காலை 10 மணியளவில் 750 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, நந்தம்பாக்கம் தடுப்பணையில் இருந்து 1,692 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. மேலும், அடையாறு ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் சுமார் 150 மீட்டர் வெட்டப்பட்டு, சுமார் 5,300 கன அடி நீர் கடலில் கலக்கிறது. மேலும், அப்பகுதியில் அவ்வப்போது ஏற்படும் மண்திட்டு அடைப்புகள் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணியின் கீழ் அகற்றப்பட்டு வருகின்றது.
இந்நிலையில், சென்னை பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரையில் அமைந்துள்ள அடையாறு ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் நடைபெறும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பணிகளை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து ஒவ்வொரு துறையும் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் நோய் தொற்று உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தடுக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நகர உள்ளாட்சித் துறை ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் பூண்டி, சோழபுரம், ரெட்கில்ஸ், கண்ணன்கோட்டை, தேர்வாய் கண்டிகை, வீராணம் போன்ற ஏரிகளில் மொத்தம் 13,022 மில்லியன் கன அடி நீர் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், செம்பரம்பாக்கத்தில் 24 அடி கொள்ளளவில் 21 அடி நீர் உள்ளது. அதில் உபரி நீர் கடலுக்கு வெளியேற்றப்படுகிறது. திமுக அரசு வருவதற்கு முன்பு 20 முதல் 25 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீரை மட்டுமே, தாங்கும் அளவிற்கு செம்பரம்பாக்கம் ஏரி இருந்தது.
அடையாறு ஆற்றில் தற்போது 750 கன அடி நீர் பாய்கிறது. மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்ற பிறகு, ஆற்றுப்படுகை சீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதால், எந்த பாதிப்பும் இல்லை. 40 ஆயிரம் கன அடி நீர் வந்தாலும் அதை உள்வாங்க கூடிய நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அடையாறு முகத்துவாரம் பகுதியில் 150 மீட்டர் நீளத்திற்கு கடலில் ஆழப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. தற்போது 250 மீட்டர் நீளத்திற்கு நடைபெற்று வருகிறது.
ஏற்கனவே, கடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மணல்கள் மலைப் பாேல் கொட்டப்பட்டு, சீனிவாசபுரம் பகுதியில் மழைக்காலத்தில் கடலில் மணல் அரிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பெல்லாம் நான்கு ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தாலே மழைநீர் தேங்கி நிற்கும். இதுவரை 16.93 செ.மீ மழை பெய்துள்ள நிலையில், எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. கடந்த காலங்களில் சிறிய மழைக்கே தண்ணீர் தேங்கியிருந்தது. தற்போது அதிக மழை பெய்தும் தண்ணீர் தேங்கவில்லை. சென்னையில் 20-க்கும் மேற்பட்ட சுரங்கப்பாதைகளில் மழை நீர் தேங்காமல், போக்குவரத்தும் சகஜ நிலையில் உள்ளது என்றார்.
மழை காரணமாக சாலைகளில் உருவான பள்ளங்கள் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “சென்னை மாநகராட்சியில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அண்ணா சாலையில் சைதாப்பேட்டையில் இருந்து தேனாம்பேட்டை வரை 3.2 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு மேம்பாலம் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அவை ஜனவரிக்குள் திறக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். போக்குவரத்து பாதிப்பு இல்லாமல் இது நடைபெற்று வருகிறது. வேறு எந்த மாநகரிலும் தரைக்கு அடியில் மெட்ரோவும் தரைக்கு மேலே மேம்பாலமும் இல்லை. இந்த பணிகள் எல்லாம் நடக்கும் பொழுது சாலைகளில் பாதிப்பு ஏற்படத்தான் செய்யும், அது முடிந்தவுடன் சரி செய்யப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.