தாம்பரத்தில் புற்றுநோய் நல் ஆதரவு மையம் திறப்பு
புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறுதி நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு தேவைப்படும் ஆதரவு சிகிச்சை வழங்கும் நோக்கத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ’புற்றுநோய் நல்லாதரவு மையம்’ தொடங்கப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
Published : February 18, 2026 at 6:24 PM IST
சென்னை: சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி தாம்பரம் வளாகத்தின்கீழ் செயல்படும் ரூ.30.16 கோடி மதிப்பிலான அரசு புற்றுநோய் நல் ஆதரவு மையத்தை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் இன்று திறந்து வைத்தார்.
இதனையடுத்து அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, “மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பிலும், சென்னை மருத்துவக்கல்லூரி நிர்வாகத்தின் சார்பிலும் தாம்பரம் பகுதியில் ஒரு மருத்துவக் கட்டமைப்பு தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மருத்துவமனை என்பது கரோனா பேரிடர் காலத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானம் மூலம் வருபவர்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கு (Isolation ward) என்கின்ற வகையில் கட்டப்பட்டது.
தற்போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தலின்படி, அரசு புற்றுநோய் நல் ஆதரவு மையமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டு, இம்மருத்துவக் கட்டமைப்பு இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மருத்துவமனையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 300 முதல் 400 பேர் வரை புற்றுநோய் மருத்துவ பயனாளர்கள் மருத்துவ வசதி பெறுவதற்கு ஏற்ப வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இம்மருத்துவமனையில் புற மருத்துவ பயனாளிகள் பிரிவு, 16 படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவு, 134 பொதுப்படுக்கை பிரிவு, 30 கட்டணப் படுக்கை என ஒட்டுமொத்தமாக 180 படுக்கை வசதிகளுடன் சிகிச்சை பெறும் அளவில் மருத்துவ கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறுதி நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு தேவைப்படும் ஆதரவு சிகிச்சை வழங்கும் நோக்கத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ’புற்றுநோய் நல்லாதரவு மையம்’ என்கின்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
தனியார் மருத்துவமனைகளைப் பொறுத்தவரை இந்தியாவில் ஓரிரு இடங்களில் இந்த கட்டமைப்பு இருக்கின்றது. இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநில அரசு நிர்வாகத்திலும், ஏன் மத்திய அரசு மருத்துவ நிர்வாகத்திலும் கூட இது போன்ற கட்டமைப்பு இல்லை. இந்த மையம் மூலம் புற்றுநோய் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களுக்கு இறுதி நிலையில், அவர்களுக்கு கவனிப்பு, மகிழ்ச்சி மனநிலை உருவாக்குவதற்கு மருத்துவம், மற்றும் கவுன்சிலிங் போன்ற பல்வேறு பணிகள் செய்யப்பட உள்ளது.
அரசு மருத்துவர்கள் அருகில் உள்ள தேசிய சித்த மருத்துவமனை மருத்துவர்களும் இந்த சேவையில் இணைந்து செயல்படுகிறோம் என தெரிவித்துள்ளனர், அவர்களையும் பயன்படுத்தி இந்த மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுடைய இறுதி கட்ட தணிப்பு சிகிச்சை, வலி நிவாரணம், அறிகுறி மேலாண்மை, உளவியல் சமூக ஆதரவை இந்த அரசு அளிக்கும்.
முதலமைச்சர் இந்த மருத்துவக் கட்டமைப்பை மிகச் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு ஆண்டொன்றிற்கு ரூ.7.44 கோடி மதிப்பீட்டில் பராமரிப்பு செலவினம் அளித்துள்ளார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் 115.38 கோடி மதிப்பீட்டில் திறந்த தாம்பரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை மூலம் தினந்தோறும் 2,500 புற மருத்துவ பயனாளர்கள் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். உள் மருத்துவ பயனாளர்கள் 250 பேர் வரை பயன்பெற்று வருகிறார்கள்.
தாம்பரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் 1800 அறுவை சிகிச்சைகள், 1200 பிரசவங்கள் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த மருத்துவமனையையொட்டி, இந்த புற்றுநோய் நல்லாதரவு மையம் அமைந்திருப்பது என்பது சிறப்பு. இதன் அருகில் தேசிய சித்த மருத்துவமனை, மாநில அரசின் காசநோய் மருத்துவமனை அமைந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: புயல் உருவாவதை துல்லியமாக கணிக்க நவீன கருவி - இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக உருவாக்கி NIOT சாதனை
பல்வேறு மருத்துவ கட்டமைப்புகள் ஒரே இடத்தில் தாம்பரம் பகுதியில் அமைந்திருப்பது என்பது சிறப்பு. அந்த வகையில் தற்போது புற்றுநோயின் இறுதி கட்டத்தில் இருக்கின்ற பாதிப்புக்குள்ளானவர்களுக்கான மையம் இங்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது” என கூறினார்.