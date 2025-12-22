ETV Bharat / state

தொகுப்பூதிய செவிலியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க பரிசீலனை - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கத்தினர் 5வது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்
அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

December 22, 2025

சென்னை: தொகுப்பூதிய செவிலியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அரசின் பரிசீலனையில் இருப்பதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 18 ஆம் தேதி முதல் சென்னை சிவனாந்தா சாலையில் தொகுப்பூதிய செவிலியர்களை பணி நிரந்தம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கத்தினர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த செவிலியர்கள் அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். அப்போது சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையின் செயலாளர், செவிலியர்களுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் எந்தவித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன் காரணமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட செவிலியர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்து, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலைத்திற்கு அழைத்து சென்று, செவிலியர்களை தங்களது மாவட்டத்திற்கு போகச் சொல்லி அறிவுறுத்தினர். ஆனால் தங்களது கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வரை போராட்டத்தை தொடர்வோம் என கூறி கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செவிலியர்களை மீண்டும் இரவோடு இரவாக கைது செய்த போலீசார், ஊரப்பாக்கத்தில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்தனர். அதன் பின்னர் கடந்த டிச.19 ஆம் தேதி அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் உடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால், போராட்டம் தீவிரம் அடைந்தது.

செவிலியர்கள் தொடர்ந்து இன்று ஐந்தாவது நாளாக கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் கூடுவாஞ்சேரியில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் செவிலியர்கள் கருப்பு பேட்ச் அணிந்து போராடி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: கடுங்குளிரிலும் கலையாமல் தொடரும் செவிலியர்கள் போராட்டம்

இந்நிலையில் சென்னை கிண்டியில் உள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் சங்கத்தினருடன் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் இரண்டாம் கட்டமாக இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்த பேச்சுவார்த்தையில் அமைச்சருடன் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் செந்தில்குமார், செவிலியர் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

செவிலியர்கள் உடனான பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், “எம்ஆர்பி ஒப்பந்த செவிலியர்களுடன் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்கு விரைந்து தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிரந்தர பணியாளர்களை போல தொகுப்பூதிய செவிலியர்களுக்கும், மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர். அந்த கோரிக்கை அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது. நியாயமான கோரிக்கைகளை பரிசீலிக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு 3,614 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். 1200 செவிலியர்கள் முதலமைச்சரால் 11 மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் 169 பேருக்கு உடனடியாக நிரந்தர பணியாணை வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 750 ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு புதிய பணியிடங்களை உருவாக்கப்பட்டு, பொங்கலுக்கு முன்பாக சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் பணி ஆணை வழங்கப்படும். கரோனா காலத்தில் பணியாற்றியவர்களுக்கும் தொகுப்பூதிய பணியிடங்களை ஒதுக்கி தரப்படும்” என தெரிவித்தார்.

